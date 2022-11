Kindia: des personnes se réclamant de la famille sportive empêchent le regroupement du Gangan FC

Le bras de fer se poursuit à Kindia entre la famille sportive (un groupe de jeunes composé d’anciens sportifs et d’autres personnes) et l’équipe dirigeante du Gangan FC.

Ce mercredi 9 novembre 2022, le club pensionnaire de la ligue 2 du championnat guinéen a été empêché de faire son regroupement au stade Fodé Fissa de Kindia, par quelques membres de cette famille sportive.

Ils étaient très nombreux, joueurs et encadreurs du Gangan Football Club à rallier le stade ce matin pour leur première séance d’entraînement. A leur grande surprise, ils ont été empêché par la famille sportive dont quelques membres ont occupé la pelouse synthétique.

« Nous sommes là pour sauver le football de Kindia. Nous avons fait des démarches pour que le club soit restitué à la préfecture. Nous sommes dans cette situation et ils veulent venir faire l’entraînement. Nous sommes là pour dire non », a dit Mohamed Camara » Mboma » , ancien joueur du Gangan et se réclamant de la famille sportive.

Les joueurs du Gangan FC qui ont effectué le déplacement sont restés dans les gradins du stade.

Le secrétaire général du club, Kèkouta Gnabaly déplore l’attitude du groupe de jeunes se réclamant de la famille sportive : « Comme vous constatez, nous sommes venus pour le regroupement mais un groupe de jeunes est là pour nous empêcher. Nous, nous restons derrière les autorités parce qu’elles ont tous les documents. Nous avons même versé l’argent pour l’entraînement au stade. Comment on peut dire un club est préfectoral alors que même pour s’entraîner au stade, il faut payer de l’argent ? ».

Stupéfait, Lansana Bangoura, un des joueurs du Gangan FC souligne: « Nous, nous allons rester derrière nos coaches. Cette situation nous impacte et nos amis dans les autres clubs ont commencé les entraînements depuis longtemps. Les autorités doivent réagir ».

Depuis des mois, une structure appelée famille sportive composée d’anciens joueurs du Gangan Football Club et d’autres personnes veulent que le club soit retiré des mains d’Elhadj Banfa Diaby. Une situation que les autorités de Kindia peinent à résoudre.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

