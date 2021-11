Kindia : Des téléviseurs et des téléphones calcinés dans un atelier de réparation

Un incendie qui s’est produit dans la nuit du lundi 08 au mardi 9 novembre 2021 à la poste, dans la commune urbaine de Kindia a consumé plusieurs postes téléviseurs, de téléphones et d’autres appareillages dans un atelier de réparation.

Les victimes qui n’ont pas encore fait le bilan de leur perte parlent de plusieurs téléviseurs, téléphones et d’autres appareils calcinés. Selon nos informations, un court circuit serait à l’origine de l’incendie.

L’incendie s’est produit aux environs de 1 heure du matin à la poste, plus précisément dans la grande cour de l’ancienne société de téléphonie, Sotelgui. Aucun appareil n’a pu être sauvé.

Moumine Soumah, victime d’incendie



Moumine Soumah, l’une des victimes revient sur les circonstances de l’incendie : « Moi, c’est aux environs de 1 heure du matin qu’un petit m’a alerté que le feu a pris notre lieu de travail. Je suis venu voir et le feu consumait tout et on ne pouvait rien faire. Certainement, c’est le court circuit qui est à l’origine. Car, hier le courant venait et repartait. Rien n’a été sauvé ici. Pour le moment, nous ne pouvons pas faire le bilan de la perte mais il y avait plusieurs téléviseurs, des radios, des téléphones, bref plusieurs appareils. Tout a été brûlé. D’ici la soirée, nous allons faire le bilan. On s’en remet à Dieu pour ce qui est arrivé. Il y avait des appareils des gens à l’intérieur. Donc nous appelons également les personnes de bonne volonté et les autorités de nous venir en aide », a-t-il expliqué.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10