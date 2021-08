Kindia : deux corps sans vie retrouvés dans deux quartiers différents

C’est la nouvelle qui circule ce matin dans la commune urbaine de Kindia située à 135 kilomètres de la capitale Conakry. Le corps d’une femme et celui d’un home ont été retrouvés ce mercredi 11 août 2021 dans deux quartiers differents.

Selon les témoignages, la première victime du nom de Mariama Ciré Sylla, mariée a été retrouvée suspendue à Abattoir 3. La seconde du nom de Abdourahime, chauffeur de profession aurait été assassiné son corps déposé au quartier Koliady 1.

D’abord au quartier Abattoir 3 le corps d’un jeune chauffeur a été retrouvé suspend il y a de cela une année. C’est là que cette dame Mariama Ciré Sylla se serait donnée la mort par pendaison. Mariée à Mohamed Keita et mère deux enfants, son époux explique comment il a retrouvé le corps de sa femme :

‘’Je suis revenu à la maison aux environs de 23 heures et mon petit m’a aidé a faire rentrer la moto. Elle s’est ensuite levée et rentrée dans la chambre des enfants où se trouve le congélateur et elle a pris une bouteille d’eau pour boire très rapidement. Voyant cela, je lui ai dis, aujourd’hui comment tu bois comme ça pourtant ce n’est pas ton habitude. Elle ne m’a pas répondu. C’est ainsi qu’elle a déposé la bouteille d’eau et pris le bidet pour la douche. J’ai allumé la télévision et c’est là que j’ai été emporté par le sommeil. C’est à 2 heures du matin que je suis retrouvé quand le vent frais est rentré dans la chambre. Soudain, je me suis levé. J’ai regardé dans les chambers, elle était absente et je suis sorti au niveau de nos escaliers. A la descente, je lui ai aperçu suspendue sur un arbre dans notre cour. J’ai crié au secours et les cohabitants sont sorti. Je l’ai épousé ça fait deux ans de cela et elle m’a fait un enfant’’, explique Mohamed Keita.

Quant à la deuxième victime du nom d’Abdourahim Bah, âgé de 23 ans, son corps a été découvert au quartier Koliady 1 tandis qu’il est résident au quartier Cacia 2. Interrogé sur cette découverte macabre, l’un de ses parents explique :

“Nous l’avions appris en même temps que vous. C’est notre fils. Lorsque je suis rentré je me suis lavé et c’est là que j’ai été informé que abdourahim est mort à koliady 1. Je me suis habillé directement pour me rendre sur les lieux et nous avions trouvé le corps là ou il a été tué. Ils sont venus certainement le déposé ici . C’est un résident au quartier Cacia 2. C’est un célibataire sans enfant, âgé de 23 ans. Nous attendons les autorités pour les enquêtes’’, a dit Alpha Bah.

Aux dernières nouvelles, aucune explication claire n’est donnée concernant le probable suicide de dame Mariama Ciré Sylla. Selon quelques explications, son mari serait en couple d’une autre fille qui aurait conduite la dame à se donner la mort. Concernant le cas du jeune homme Abdourahim Bah, des enquêtes sont en cours pour élucider les causes réelles de sa mort.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

