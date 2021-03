Kindia : Dr Jacques Kouroura annonce une nouvelle plainte contre Deen Souaré

Le duel de justice opposant l’ex-recteur de l’université de Kindia, Dr Jacques Kourouma à Aboubacar Deen Souaré, ancien étudiant de ladite université a du mal à connaître son épilogue. Ce vendredi,26 mars 2021, accompagné par son avocat, l’ancien recteur condamné au payement de plus de 49 millions de francs guinéens dans un dossier lui opposant à Aboubacar Deen Souaré s’est opposé à ce jugement rendu.

Selon son avocet, Me Pana Emmanuel Bamba, les preuves présentées par le conseil du plaignant, notamment des tickets d’un hôtel sont faux. Ils ont annoncé plusieurs poursuites à cet effet.

Quand prendra fin cette lutte acharnée entre Dr Jacques Kourouma et Aboubacar Deen Souaré ? C’est la grosse question qui tarode les esprits dans la ville des agrumes. Ce vendredi, les deux parties étaient encore en audience au TPI de Kindia. Selon Me Pana Emanuel Bamba, c’est pour répondre à la condamnation par défaut de son client Dr Jacques Kourouma.

“D’abord, nous sommes là à la suite d’une procédure civile que Mr Deen avait engagé pour sois disant demander la réparation des préjudices matérielles qu’il aurait subit. Il a produit des pièces notamment des reçus délivrés par un hôtel de la place et donc, comme ce jugement avait été rendu par défaut contre Mr Jacques Kourouma, nous sommes venus en opposition et les moyens de l’opposition sont fondés sur la crédibilité des reçus sur la base desquelles on a alloué un montant faramineux à Mr Deen. Voilà un hôtel de la place qui est l’un des hôtels haut standing à Kindia qui n’a pas de registre, qui fait fabriquer des reçus qu’il delivre aux clients dans les cybers. Et, quand vous prenez les numerous, ça ne concorde pas. Donc à vu d’œil, il y a du faux. Nous avons contre attaqué donc ce jugement rendu par défaut et éventuellement s’il faut engager un procès pénal contre l’hôtel mais aussi contre Mr Deen et son conseil et le procès peut s’étendre jusqu’au cyber’’, explique l’avocat de Dr Jacques Kourouma.

Contacter au téléphone, Me Thierno Souleymane Barry, avocat de l’ancien étudiant, Aboubacar Deen Souaré dit qu’il n’est pas au courant d’aucun ticket.

‘’Cette affaire là a pour prémisse la poursuite de Mr Jacques Kourouma pour faux, usage de faux et usurpation de titre et il avait en même temps poursuivi Deen Souaré pour menace et entre temps, il s’est désisté et par après, le tribunal a relaxé Deen des faits de poursuite de menaces et lorsqu’on n’est poursuivi de manière abusive, on peut se retourner contre le poursuivant et c’est ce qui s’est passé finalement, il a été condamné par défaut. Les tickets dont ils parlent, nous ne sommes pas au courant de ça. Il n’y a eu aucun cyber mais comme l’affaire a été reportée au 9 avril, nous allons revenir’’, dit-il

Affaire à suivre !

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

