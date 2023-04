Kindia: Edouard Koïvogui tué par des malfrats devant sa boutique, à Tafory

Un jeune du nom de Edouard Koïvogui, âgé de 32 ans a été tué dans la nuit du lundi 17 avril 2023 à Tafory Gangan, dans la commune urbaine de Kindia.

Selon les témoignages, ce sont des bandits encagoulés qui ont tiré à bout portant sur la victime.

C’est aux environs de 20 heures que des inconnus ont tiré sur ce jeune marié se trouvant juste devant sa boutique à Tafory Gangan, plus précisément dans le secteur Foulemodia.

Interrogé, son frère du nom de Michel Koïvogui donne des explications : « Edouard c’est mon frère, hier j’ai travaillé avec lui, et vers 20 heures, il m’a dit : petit, vas à la maison, va te laver. Quand je suis arrivé à la maison, ça n’a pas même pas fait 10 minutes, ils m’ont appelé en me disant: viens à la boutique, les bandits sont venus et ils ont tiré sur ton frère. Quand je suis venu, c’était trop tard, c’était trop tard, c’est le corps de mon frère que j’ai trouvé. Selon les témoins, les bandits étaient encagoulés et ils ont fait d’abord plusieurs tirs en l’air avant de tirer à bout portant sur mon frère ».

Pour l’instant, on ignore si les assaillants ont emporté de l’argent.

Michel Koïvogui demande aux autorités de jouer pleinement leur rôle afin d’identifier les assassins de son frère.

« Je ne peux dire s’ils ont emporté de l’argent, je n’ai pas vérifié d’abord. Hier, nous avons contacté la gendarmerie, ils sont venus faire le constat qu’ils vont faire l’enquête. Mais, pour l’instant rien n’a été dit. C’est pourquoi nous leur demandons de jouer leur rôle, c’est l’insécurité qui fait tout ça. Donc de s’impliquer à fond pour nous aider à trouver les personnes qui ont fait ça », ajoute-t-il

Après avoir été assassiné, le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Kindia.

Selon le chargé de communication de cette structure sanitaire, la victime a une plaie pontiforme hémithorax gauche causée sans doute par la balle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10