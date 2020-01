Kindia : Elhadj Mamadou Saliou Camara et le ministre Taliby Sylla réconcilient la population de la sous-préfecture de Samaya

Le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla a rejoint le vendredi 3 janvier dernier le grand imam de la Mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara dans la sous-préfecture de Samaya. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de réconcilier les populations de cette localité qui, autrefois vivaient dans une cohésion totale.

C’est dans l’optique de leur pousser à accorder les violons tout en ayant le même objectif qu’est celui de développer leur localité que le grand imam Elhadj Mamadou Saliou Camara s’est adressé à la population de Samaya massivement mobilisée pour la circonstance.

Pour lui (Grand imam), les populations de la Basse Guinée doivent être ensemble. « Je remercie Allah qui m’a fait natif de Kindia. Aujourd’hui, nous sommes au premier “Kiri” qu’est Samoukiri Samaya pour une réconciliation. Il y a deux choses qui nous réunis, nous devons être toujours réconcilié. Nous sommes tous de la Basse Guinée, les peulhs qui sont nés et ici, les malinkés qui sont nés et grandis ici et surtout les soussous qui sont natifs doivent être ensemble dans cette localité, travailler ensemble pour le développement de cette localité. La Guinée est un grand pays et la Basse Guinée est mère de toutes les régions de notre pays. Elle n’est pas la région des peulhs, ni des soussous, elle rassemble tout le monde. Alors, quand nous avons soupçonnés qu’il y a une mésentente entre mes enfants, mes frères, mes grands frères, je viens toute suite pour les réconcilier en faveur de toute la Guinée entière. Dieu merci tout le monde est content et ils m’ont promis que cette mésentente ne se répète plus. Deuxièmement, c’est la religion musulmane, toutes les populations de Samaya sont musulmanes et Dieu nous a recommandé d’être ensemble, d’agir ensemble et défendre la même cause et ça, on ne doit pas la minimiser car, c’est une recommandation divine. Donc, moi je veux que tout le monde soit ensemble pour qu’on développe cette localité », dit-il.

Cette rencontre a également regroupé tous les districts et secteurs environnants de la sous-préfecture de Samaya. Les populations ont prié à ce que leur mosquée en état de vétusté avancé soit rénovée. Leurs prières semblent être exaucées, affirme le ministre de l’Energie, Dr Cheikh Taliby Sylla.

« En écoutant les paroles du grand imam de Kindia, nous avons un grand espoir que toutes les familles se sont réconciliées, vont se mettre ensemble pour le développement entier de Samaya. Nous avons demandé que tout le monde écoute ce que l’imam à dit et d’accepter cette réconciliation. Le plus important aussi est que l’imam a fait des bénédictions pour la rénovation ou la construction de la mosquée de Samaya. Nous aussi, nous avons ajouté nos prières sur ça et nous demandons à tous les ressortissants, tous les fils de Samaya de se mettre avec nous pour qu’on puisse construire une grande mosquée digne de nom pour Samoukiri Samaya et pour toute la population de Samaya », a dit le ministre de l’Energie.

De leurs côtés, les habitants de Samaya se sont engagés à s’unir désormais pour le bien être de leur localité. Un acte qu’apprécie le maire de cette commune rurale, Abdoulaye Camara. « D’abord, je suis très content de recevoir ces deux grandes personnalités dans ma localité à savoir le premier imam de Guinée et le ministre de l’Energie qui sont venus pour nous mettre ensemble. Le message lancé par ces personnalités est cerné par la population de Samaya, nous prenons la garantie d’être ensemble et de vivre en harmonie. Nous leur remercions pour cet acte très important pour nous les habitants de Samaya », ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

