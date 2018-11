Kindia : des enseignants dans la rue contre le gel de leurs salaires…

Des enseignants sont les salaires du mois d’octobre sont gelés se sont mobilisés ce lundi 05 Novembre à la place des martyrs. Objectif, faire un sit-in devant la DPE pour exprimer leur indignation face aux décisions du gouvernement de geler les salaires des grévistes. Les marcheurs scandaient des slogans hostiles au Premier ministre Kassory Fofana : “vive l’école guinéenne’’, ‘’à bas l’intimidation”, ‘’à bas Kassory”.

Bloqués et empêchés par les forces de l’ordre qui font usage des gaz lacrymogènes, les enseignants ne pourront continuer leur marche.

Abdoulaye Bah, conseiller pédagogique, maître formateur et membre du SLECG chargé des affaires sociales dit en avoir marre dans ce pays.

« Il s’agit de manifester nos ras-le -bol car on en a marre dans ce pays. Les droits de l’homme ne sont pas respectés dans ce pays. Nous avons déclenché une grève et l’autorité est en branle pour faire échouer cette grève sans négocier. Donc aujourd’hui, les enseignants ont décidé à la base de se retrouver à la place des martyrs et d’aller organiser un sit-in devant la DPE pour exprimer leur ras-le-bol, par rapport à l’intimidation, aux mensonges », déclare-t-il.

Au moment où certains enseignants sont dans les rues, d’autres sont dans les salles de classe pour enseigner. Interrogé sur cette amalgame, Abdoulaye Bah du SLECG de réagir. : « Nous prendrons des dispositions contre ceux qui sont dans les salles. Si on a le droit de grever, on a le devoir de travailler mais ce qu’eux ils font, c’est de la traîtrise. On ne peut pas au début s’entendre et déclencher une grève et après eux, ils se retirent pour se retrouver dans les classes. Nous essayerons de les rencontrer de façon pacifique pour leur faire revenir à la raison et savoir que ce que nous sommes en train de chercher, c’est pour tous les enseignants même ceux qui sont au département donc, personne n’a le droit de se soustraire à cette grève ».

A noter que la rencontre des cadres éducatifs de Kindia le week-end dernier a porté fruit avec l’ouverture de plusieurs établissements publics ce lundi 05 octobre 2018.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623.08.09.10