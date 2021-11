Kindia : Etienne Bongono porte le Loubha FC et rend hommage à Sékou Yalani (2-1)

Le Loubha FC de Télimélé recevait ce lundi 8 novembre 2021, les Eléphants de Coleah au compte de la 3ème journée de la ligue 1 guinéenne. Les locaux se sont imposés sur un score de 2 buts à 1. Etienne Bongono, double buteur a rendu un vibrant hommage à Sékou Yalani Camara, le joueur de Gangan FC qui est alité en Tunisie après l’amputation de son bras droit.

Cette rencontre a démarré sous une minute de silence rendue au feu Almamy Maïta Soumah (directeur technique de l’ASFAG décédé ce lundi). Dès le coup d’envoi, les hommes du coach Aliou Badara Dioum ont mis le pied sur le ballon et ouvre la marque grâce à Etienne Bongono à la 38ème minute de jeu sur un coup franc direct bien exécuté. Il célèbre son premier but de la saison en rendant un vibrant hommage à Sékou Yalani Camara qui a perdu l’usage de son bras droit le mois d’octobre dernier. Mi-temps (1-0).

Au retour des vestiaires, les visiteurs de Sam Diallo vont pousser mais en vain. Ils sont surpris par un tir anodin du buteur du jour Etienne Bongono qui, après son but récidive sa célébration, le bras droit caché dans son maillot( 2-0) à la 51ème minute. Ovationné par un public satisfait, l’ex-joueur de Gangan FC et de l’AS Kaloum va quitter ses coéquipiers sur civière après une blessure avant la réduction du score par un but contre son camp (CSC) à la 68ème .

Le Loubha FC tire ainsi sa deuxième victoire après celle contre Satellite FC et la défaite face au Hafia FC de Ratoma. Eléphants de son côté a fait deux nuls et une défaite.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

