Kindia: faute de cartes d’électeurs, Dar es Salam risque de ne pas voter, dimanche

La distribution des cartes d’électeurs pour les élections législatives et le référendum constitutionnel se poursuit en Guinée. Dans la commune urbaine de Kindia, les citoyens du quartier Dar es Salam n’ont pas encore reçu leurs cartes d’électeurs. Cette situation suscite des inquiétudes dans certains secteurs dudit quartier.

A quelques jours du double scrutin prévu le 1er mars prochain, le quartier Dar-es-salam autrefois appelé Solia peine à recevoir les cartes d’électeurs de ses citoyens. Le chef secteur de Wawa, Abdoul Barry se dit être acculé chaque jour par les citoyens.

“A l’heure-là, nous nous sommes trop acculés parce que chaque jour, les citoyens nous demandent leurs cartes d’électeurs. Le quartier a quatre secteurs et le recensement a été effecif dans ces différents secteurs. Depuis lors jusqu’à ce jour nous n’avons pas reçu nos cartes d’électeurs. Nous craignons d’être victimes d’attaques et si on dit le vote c’est le dimanche et aujourd’hui nous sommes mardi, je ne sais quoi faire. Nous avons maintes fois remonté les informations mais à chaque fois, le chef de quartier nous dit que les cartes seront là bientôt”, dit-il

Les citoyens de ce quartier non loin du centre-ville restent inquiets et se demandent pourquoi cette marginalisation.

Pour Aissatou Barry, “nous sommes traités comme des non guinéens’’.

“Jusqu’à present, personne n’a reçu sa carte d’électeur dans Dar-es-salam. Ça nous inquiète car on ne sait pas ce qu’ils ont prévu. La manière dont ils (responsables) nous traitent c’est comme si nous sommes des non-guinéens. Sinon d’habitude, on envoie nos cartes mais on ne sait pas pourquoi pas cette fois-ci?”, s‘interroge-t-elle.

Interrogé sur ce fait, le chef de quartier, Mohamed Keita reste optimiste. Pour lui, les cartes d’électeurs seront disponibles ce mercredi.

“Le quartier jusqu’à présent n’a pas reçu les cartes d’électeurs. On devrait les recevoir depuis hier (lundi) mais le superviseur qui doit venir pour la formation n’a peut-être pas reçu son prime. Ce qui reste clair il sera là demain (mercredi) avec les cartes d’électeurs”, assure-t-il.

Pour l’heure, la cause du retard de ces cartes d’électeurs ne sont pas encore motivées. Reste à savoir si les populations de Dar-es-salam recevront leurs cartes d’électeurs avant le 1er mars.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10