Kindia : fête de l’indépendance célébrée sous le signe d’assainissement civilo-militaire

La fête du 2 octobre a été célébrée ce samedi sur toute l’étendue du territoire de la République de Guinée. A Kindia, elle s’est déroulée sous un signe d’assainissement de plusieurs lieux de la commune urbaine de Kindia. Ces opérations de nettoyage ont été effectuées par une entité civilo-militaire sous la conduite du nouveau gouverneur de la région administrative de Kindia.

C’est après le dépôt de gerbes de fleurs à la place des Martyrs en présence de plusieurs autorités de Kindia que ces opérations de nettoyage des lieux publics a débuté. Une équipe composée de civils et militaires était repartie dans les différents lieux indiqués par les autorités communales.

Le Gouverneur et le préfet de Kindia accompagnés d’une forte équipe ont fait le tour de la commune urbaine. Une instruction donnée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya explique le gouverneur Ibrahima Kalil Condé.

“Nous au sein de l’hôpital régional de Kindia. Le 02 octobre, c’est l’accession de notre pays la Guinée à la souveraineté nationale. Et, depuis le 02 octobre 1958, nous sommes en train de fêter l’anniversaire de notre indépendance et cette année, nous avons reçu des instructions du CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya de consacrer cette journée de 2 octobre 2021, au rapport Civilo-militaire, le renforcement des rapports Civilo-militaire ou encore les actions d’assainissement dans toutes les villes de Guinée et voilà pourquoi nous sommes là. Et nous allons nettoyer tous les lieux qui seront indiqués par les autorités de la commune et de la préfecture”, dit-il.

A noter que cette fête de 2 octobre s’est déroulée dans un contexte particulier. Il n’y a pas eu de défilé et chaque fêtard portait sa bavette et les autorités ont fait le tour de la ville à pieds.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10