Kindia: les fidèles chrétiens célèbrent massivement la fête de Noël

Le 24 décembre de chaque année, les fidèles chrétiens célèbrent Noël, la naissance de Jésus Christ. Ce mardi 25 décembre, plusieurs fidèles chrétiens se sont encore retrouvés à la paroisse sainte croix de Kindia pour commémorer la naissance de Jésus Christ.

C’est dans une ambiance religieuse que ces fidèles croyants ont suivi les prêches du prêtre axées sur le renforcement du foi et surtout l’amour à l’égard des enfants.

Pour sœur Elizabeth Mansaré, noël c’est la naissance du Christ.

« Le Christ est né le jour de noël et c’est lui le prince de la paix, un sauveur envoyé pour sauver l’humanité toute entière. Donc le Christ est né et on est content, toute l’église entière à travers le monde, nous sommes tous contents de sa venue et nous savons qu’à ce temps de tribulations, il va nous éclairer et communiquer sa grâce aux cœurs de tous nos dirigeants pour que eux aussi puissent nous donner la paix », dit-elle

Noël considéré aussi comme la fête des enfants, certains gamins présents à la paroisse sainte croix de Kindia ont livré leurs sentiments. C’est le cas de Marie Linda Bangoura qui a reçu des chaussures comme cadeaux

« La fête s’est passée dans la joie, nous sommes tous contents et heureux encore parce que notre ami, notre sauveur est né. Nous avons reçu des cadeaux comme des chaussures, des chemises, des bracelets… », se réjouit-elle.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia

