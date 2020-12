Kindia : François Kamano du Syli national demande pardon aux populations

L’international guinéen, François Kamano est en séjour dans sa ville natale (Kindia). Ce dimanche, 27 novembre 2020, lors d’un match de gala organisé par son ancien entraîneur, le joueur de Lokomotive de Moscou a demandé pardon aux populations du pays qui sont en colère contre lui.

C’est dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les fils de Kindia en particulier et ceux de la Guinée en général que le natif de la ville des agrumes accompagné de son ami Issiaga Sylla (aussi natif de Kindia) ont joué un match de gala au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia.

Avant le coup d’envoi, le numéro 10 du Syli national a demandé pardon aux populations de Kindia en ces termes :

« Je suis très ravi de cette mobilisation et surtout de cette initiative des fils de Kindia. Nous sommes venus passer des bons moments avec nos frères, nos sœurs, nos pères et nos mères à Kindia. Quoi que nous avons pu accomplir aujourd’hui, c’est grâce d’abord à Kindia. C’est pourquoi nous sommes venus. Issiaga et moi et tant d’autres frères de Kindia tel que Sambegou Bangoura pour dire grand merci à Kindia. Tous ceux qui sont en colère contre moi, je m’agenouille pour vous demander pardon. J’ai mes deux bras derrière, pardonnez moi. Nous ferons notre maximum pour que ce genre d’organisation soit continuel chez nous à Kindia », joute-t-il.

La cérémonie a pris fin par un dîner dans un restaurant de la place où plusieurs artistes guinéens ont presté.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

