Kindia- Gangan FC reçoit le Fello Star : les deux coachs étaient face à la presse

Le championnat guinéen ligue 1 se poursuit dans plusieurs stades du pays. Le Gangan FC de Kindia recevra le Fello Star de Labé ce samedi 29 décembre 2018 à 16 heures TU. Le coach des visiteurs Mohamed Lamine Sylla alias Leandro et Mamadou Samba Diallo du Gangan FC étaient en conférence de presse avant match.

Un nul et une victoire, le Gangan FC reçoit au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia sous la houlette d’un ancien du Fello Star de Labé.

Pour Sam Diallo, ce Gangan- Fello s’inscrit dans un contexte particulier.

« Le Gangan est une formation en construction. Pratiquement aujourd’hui ça fait trois semaines depuis qu’on a commencé les entraînements. On a fait deux matchs, on a eu 4 points, c’est très bien mais il faut savoir jusqu’à présent qu’il y’a beaucoup de choses à retravailler dans cette équipe. Ce match se place dans un contexte spécial parce que je joue contre mon ancien club. Là on est motivé. En tout cas, on espère bien que cette dynamique continue », dit-il

Face à une formation technique de Labé, l’ancien coach de l’AS kaloum a déjà mis une nouvelle stratégie pour contrer les visiteurs.

« Chaque match, ça dépend de l’adversaire, on connaît que le Fello c’est une équipe très technique. Je connais très bien les joueurs, ils vont vite donc comme je les connais, j’ai mis une stratégie pour essayer de les contrer parce que jusqu’à présent franchement, c’est de contrer les adversaires qu’on joue. Donc nous avons mis une stratégie et on va voir la soirée », a souligné le coach du Gangan FC.

De son côté, le Fello a fait deux sorties assorties de deux défaites et compte soigner sa copie face au Gangan FC.

Pour le Coach Mohamed Lamine Sylla ” Leandro”, Kindia est sur une bonne dynamique

« Aller gagner à Kamsar surtout sur un stade difficile donc on peut dire que Kindia a des répondants, notamment sur le plan physique même si le coach l’ignore. Peut-être c’est lié à sa venue mais moi je dirais simplement que c’est un piège que Sam est en train de nous tendre. Nous aussi on est venus avec nos valeurs, avec nos armes donc, nous ne sommes pas venus aussi pour faire le tourisme », affirme le Coach Leandro.

A noter que cette rencontre reste cruciale pour le coach du Fello star de Labé qui, selon certaines rumeurs, une défaite le fera quitter du club.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

