Kindia: guéri de Covid-19, le coordinateur régional du FNDC fait une lettre de remerciement (copie)

GLOIRE À DIEU ET MERCI À CHACUN ET À TOUS .

Par cette lettre j’ose dire que ce jour est l’un des meilleurs jour dans ma vie , ce n’est ni ma force ,ni mon avoir encore moins mon intelligence , c’est Dieu qui a voulu que tout se passe ainsi. De mon admission au CREMS jusqu’à ma libération pour rejoindre ma famille après deux tests de suite qui ont abouti à cela , tout s’est passé comme il (Dieu) a souhaité .Des milliers de personnes sont mortes de cette maladie partout dans le monde plus riches ,plus prestigieux et plus pieux que moi , dans ce lot il y a des moins âgés que moi d’autres ont quasiment le même âge ou plus , mais il m’a (moi) gardé parmi vous pour que je puisse être utile à ma société et la patrie toute entière que j’ai tant porté dans mon cœur . seigneur je te dis merci.

AU PERSONNEL SOIGNANT :

Vous êtes au service de la patrie, j’avoue que vous méritez cette règle d’or ,le prix de la citoyenneté et du patriotisme . Pourquoi dois-je vous dire merci ?

Je vous dis merci puisque je suis heureux de pouvoir vous dire qu’aujourd’hui vos soins m’ont apporté du calme, du confort et de la tranquillité d’esprit.

Vous m’avez apporté de la lumière là où tout était sombre, vous êtes celui qui m’a permis d’y voir clair. Je souhaite vous remercier de tout cœur du temps et de l’attention que vous avez bien voulu me consacrer. Vous avez su m’apporter le soulagement et le soutien que j’espérais. J’ai réellement apprécié de trouver auprès de vous autant de réconfort, alors que tant d’incertitudes planaient sur ma santé.

J’ai pu m’en remettre à vous en toute confiance, ce qui m’a beaucoup aidé et je vais beaucoup mieux grâce à vos bons soins, et ce n’est pas une simple expression dans ce cas bien précis.Vous avez su faire preuve de beaucoup de bienveillance et d’humanité dans un monde médical où cela se fait parfois rare. J’ai mangé à ma fin et j’ai dormi à ma satisfaction aussi , Oh! quel confort ? . Vous avez risquez votre vie pour nous sauver et grâce à vous je suis là saint et sauf .

Merci d’être là à tout moment pour nous , matin , midi , soir et même tard la nuit cela m’a rassuré . Vous avez votre temps pour nous alors que vous en manquez à vos familles .

AUX AMIS DANS LE VRAI SENS DU MOT Veuillez trouver ici mes sincères salutations et mes infinis remerciements.

<<Accordez les places les plus brillantes à vos parents les plus proches, mais réservez les plus importantes à vos amis les plus sincères.>> Socrate le clamait et c’est par ces mots que je vous dis merci infiniment

Il y a dans les relations affectueuses une source indicible de bonheur. En exprimant nos sensations, en faisant avec des amis un sincère échange de nos idées et de nos conceptions, on éprouve une sorte de volupté, à laquelle l’ermite le plus endurci ne reste pas indifférent.

vous avez partagé ma peine , vos soutiens massifs m’ont permis de résister à l’une des maladie la plus affreuse de l’histoire de l’humanité , grâce à vous je sors vainqueur ,ce n’est pas ma victoire ,plutôt la vôtre , vous étiez dans tous les fronts avec vos coup de file, les messages de réconfort et surtout les milliers de publication pour me rendre fort plus qu’un lion , cela m’a permis de savoir sur qui compter pendant les moments de détresse ? << Les vrais amis se reconnaissent dans les moments les plus rude >> comme le disait l’autre . J’ai su combien de fois vous tenez à moi et que vous n’êtes pas prêts à me perdre ; j’ ai tout eu avec vous et je vous dois cette reconnaissance . Aux amis de promotion je vous dis que j’ai eu la chance de vous avoir comme amis et frères ,votre aide m’a rappelé les moments les plus dures de notre histoire à l’Université ,vous avez tout fait et vous étiez prêts pour tout ,pour que je puisse vous revenir , puisqu’on s’est promis de se retrouver au grand rendez-vous depuis le sommet inchallah . Merci à vous .

À TOUS LES ÉLÈVES :

gloire à Dieu ,merci à chacun et à tous .Tout au long de mon séjour , vous m’avez surpris, encore plus étonné, et fait un énorme plaisir en voyant tous les sourires et le bonheur qui rayonnait à travers vous. Vous n’étiez donc pas seulement extraordinaires, mais vous étiez tout simplement uniques et magiques! Vous étiez réellement touchant et émouvant à regarder . Vous m’avez rendu tellement fier de vous, tellement fier de nous tous! De la Guinée , en passant par le Maroc jusqu’en Europe et Amérique partout où vous êtes ,vous m’avez soutenu et cela m’a galvanisé davantage pour pouvoir évaluer mes 10 ans de service dans les classes .

«Sachez que vous avez été des emblèmes de ce défi; oui un défi de revivre et vous revenir encore plus fort et par votre humeur, votre humanisme et votre générosité exiguë , je suis là avec vous . Le plus touchant c’était de voir certains élèves de tous les coins du monde que j’ai eu dans les groupes scientifiques ou les écoles virtuelles et d’autres profitaient sur ma page et les sites qui relaient mes cours (actujeune.com) jamais ils n’ont arrêté de me soutenir, pourtant on ne s’est jamais vu même une seule fois pourtant , vous étiez là si inquiet comme une fille qui ne veut pas perdre son père qu’il trouve comme unique espoir , cela était l’une de mes énergies .

C’est vous qui avez répandu le plaisir, la fierté, l’amour et le bonheur à l’intérieur de ce centre de traitement pour vivre de si beaux moments sans pour autant se faire des soucis . En réponse de tout cet apport ,Je m’engage et vous rassure de faire mieux qu’avant .

Par ce message je tiens à m’excuser au près de tous ceux que j’ai blessé sans le savoir ou par ignorance dans l’exercice de mon métier et ceux que je n’ai pas pû servir comme prévu , je suis profondément désolé et je vous en prie de me pardonner, le moment opportun je me rachèterai. J’étais là hier , aujourd’hui suis là et demain je serai là pour vous et ce , pour toujours.

Quant à ma famille chacun a accompli sa mission d’assistance et son devoir qui est le sien , je suis fier de vous avoir comme parents .

Aux JOURNALISTES :

GRÂCE à vous le monde m’a découvert et le monde a compati à ma douleur , vous faites la fierté de ce pays et je tiens à vous dire merci , même un franc je n’ai donné à personne , mais combien de sites ont relayé des informations sur ma petite personne ? . Assez .

Je n’ai pas de mots possibles pour payer la dette , le seul qui me vient en tête c’est de vous dire merci ,merci et merci .

À TOUS CEUX QUI SONT TOMBÉS GRÂCE À CETTE MALADIE ;

Je m’agenouille devant votre meilleur que Dieu échange cette souffrance que vous aviez vécue au paradis pour vous . Amen

ENFIN AUX PERSONNES VICTIMES DE CETTE MALADIE ENCORE DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT :

Vous avez tout mon soutien , car je suis aussi mieux placé de mesurer les difficultés que vous traversez en ce moment et jusque là , je reste optimiste tout de même que vous allez tenir bon et qu’on se retrouvera ensemble au moment opportun pour fêter cette victoire .

Cette pandémie elle est invisible , jamais elle ne sera invincible . Au nom de la solidarité nationale je tiens à vous dire que je suis là , si vous me trouvez nécessaire pour toutes les formes d’aide que je puisse apporter selon votre convenance , n’hésitez pas d’un iota .

Covid 19 une sale maladie réelle , croyez à son existence pour une première fois aux guinéens , allons se faire dépister tout en observant les mesures barrières pour sauver des vies . C’est bien la nôtre aussi .

Vous trouvez ici cher et tous , l’expression de ma profonde gratitude et le renouvellement de mon amitié sincère .

KEMO Mali Fofana, votre ami et frère guéri de cette maladie.