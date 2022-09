Kindia: Idiatou, une mère de deux enfants meurt percutée par un pick-up…

Cet accident mortel est survenu ce mercredi matin 14 septembre 2022 sur l’axe Bouchérie, dans la commune urbainede Kindia.

Idiatou Bah, mère de deux enfants et âgée de 49 ans a été percutée avec un conducteur de taxi-moto par un pick-up, immatriculé RC 9885 AZ. Elle a rendu l’âme sur place avant d’être transportée à l’hôpital régional de Kindia.

C’est une mort soudaine qu’a connue aux environs de 8 heures cette mère résidente au quartier Abattoir 1, dans la commune urbaine de Kindia.

Selon Fatoumata Bobo Diallo, l’une de ses nièces, Idiatou Bah était partie acheter des condiments.

« Ce matin, elle s’est levée pour aller acheter des condiments notamment l’oignon. D’habitude, elle achète à la maison mais aujourd’hui elle a décidé d’aller au marché. Arrivée à la devanture de la pharmacie Tob, c’est là qu’un pick-up l’a percutée et elle est décédée sur place », explique-t-elle.

Dès après l’accident, le corps de cette dame a été transporté à l’hôpital régional de Kindia.

Interrogé sur la nature de ses blessures, Sékou Camara, médecin chef du service urgences de l’hôpital de répondre: « ce matin, aux environs de 8 heures 25, nous avons reçu un blessé et un dépôt de corps nommé Madame Idiatou Bah. On a confirmé le décès et le corps a été transporté à la morgue. En ce qui concerne le blessé, il sagit de Salifou Camara, cultivateur, il a été reçu pour traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale plus large plaie traumatique du tiers moyen de la jambe gauche et de la face externe de la cheville gauche et du dos du pieds. Il a bénéficié des soins et il se porte bien ».

Aux dernières nouvelles, le corps de la victime a été rendu à la famille pour son inhumation. Le chauffeur quant à lui s’est rendu de lui-même à la gendarmerie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10