Kindia: il se donne la mort après une dispute avec sa copine

C’est la nouvelle qui est sur toutes les lèvres ce mercredi 13 avril, dans la ville de Kindia. Un jeune du nom d’Aboubacar Camara se serait pendu à l’aide d’un mouchoir au quartier Tafory Gangan, dans la commune urbaine.

Selon les témoignages recueillis sur le terrain, ce jeune affectueusement appelé Petit Camara s’est donné la mort après une dispute avec sa copine du nom de Fatoumata Camara.

C’est plus précisément dans le secteur Poudrière que le corps de ce jeune a été retrouvé aux environs de 1 heure. La victime s’est disputée avec son amante avant de se donner la mort.

» Moi je suis sortie pour faire le transfert après la prière de 20 heures. Au retour à la maison, Petit Camara m’a intercepté pour me dire que pendant la journée je l’ai dépassé sans le saluer , ensuite qu’il a plusieurs fois mis en commission mon petit-frère pour me dire qu’il veut me voir parce qu’il n’a pas de téléphone actuellement et c’est le ramadan je n’aime pas sortir. il m’a empêchée de rentrer à la maison de 20h à 1h en proférant des injures et des menaces de mort à mon égard. Je l’ai supplié de me laisser rentrer pour ne pas que mes parents constatent mon absence à la maison, c’est ainsi qu’il m’a raccompagné jai tapé la fenêtre mais personne n’a répondu je lui dit qu’il m’a mis en mal avec mon frère, la fenêtre est condamnée. Il m’a encore dit de rester là-bas jusqu’au petit matin en me prenant au cou avec mon mouchoir moi aussi je l’ai repoussé, il est tombé avec mon mouchoir en suite il m’a poursuivie puis il s’est arrêté. Je courais maintenant pour partir chez son ami Karim, Chérif Bangoura est sorti pensant que c’est un voleur mais je lui ai expliqué, ensemble nous sommes partis réveillet Karim pour venir à trois directement, on a vu son corps.« , a expliqué Fatoumata camara

Aux dernières nouvelles les amis de la victime à savoir Chérif Bangoura, Karim et la fille Fatoumata Camara ont été mis aux arrêts. Une enquête est déjà en cours pour élucider les véritables causes de cet incident.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

