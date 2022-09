Kindia : il se fait passer par le Directeur Régional de Espace Kania et arnaque plusieurs femmes

Un jeune du nom de Mohamed Camara vient d’être arrêté ce mardi 13 septembre 2022 par la direction régionale de la radio Espace Kania pour usurpation de titre. Selon nos informations, ce faux DR de la radio Espace Fm se serait servi du titre de Moussa Campos Soumah pour arnaquer plusieurs personnes.

C’est après deux ans de recherche que la direction régionale de la radio Espace Kania est parvenue à mettre main sur Mohamed Camara, a expliqué, Moussa Soumah » Campos » , le Directeur Régional de la radio. « Cela fait jour pour jour, deux ans maintenant que ce dernier est en train d’escroquer les femmes, les jeunes filles même nos mamans. Il se fait passer pour le Directeur de la radio Espace Fm Kania , dès fois par le comptable, le service commercial. Donc, il arnaque les gens. Nous avons enregistré plusieurs victimes au niveau de la radio. Nous allons les appeler une à une, elles vont venir ici à la gendarmerie faire leur audition. Il y a deux de ses victimes qui sont déjà à la gendarmerie pour faire leur déclaration. Que la justice soit faite dans ce dossier parce-que ça m’a beaucoup intrigué. » explique-t-il.

Habitué des faits, c’est en voulant arnaquer une demoiselle du nom de Marie Touré que ce faux directeur Régional de la radio Espace Fm Kania été arrêté. Tout a démarré hier quand Mohamed Camara a pris le numéro de sa nouvelle victime qui est finalement devenue pour lui une proie.

« C’est un petit qui est venu me dire hier qu’un Monsieur m’appelle qu’il est le directeur de la radio Espace. J’ai dit au petit s’il le connaît, le petit a dit qu’il ne sait pas qu’il lui a dit de m’appeler. Après on s’est vu là-bas, il dit madame ça va, je dis ça va. Il dit tu connais quelqu’un à la radio moi aussi j’ai dit, je ne connais personne là-bas. Après encore, il dit il faut me dire, moi je travaille là-bas je suis le DG . Je dis ah d’accord, je connais un certain Touré là-bas, il dit Touré lui ne travaille même pas là-bas. Après il a pris mon numéro. La nuit, il m’a appelé pour me dire qu’il est aussi marabout et il a dit certaines choses qui coïncident à ma vie. On s’est donné rendez-vous pour aujourd’hui. C’est ainsi j’ai appelé Touré en lui expliquant. Finalement, ce dernier m’a parlé de ce qu’il fait et on s’est arrangé pour l’avoir aujourd’hui. », a dit Marie Touré.

Marie Touré n’est pas la seule victime. Le faux directeur Régional de la radio Espace Kania avait promis le mariage à une autre fille du nom de Finda. « Il m’a trouvée un jour au salon en me disant qu’il est le directeur de la radio Espace Kania. Si je peux accepter qu’il veut m’épouser. J’ai dit il n’ya pas de problème. Après deux jours, mon téléphone a sonné pendant qu’on était ensemble, il m’a retiré mon téléphone, je pensais qu’il blaguait. Il a revendu mon téléphone on s’est pas vu jusqu’à un jour je l’ai trouvé dans un problème à la justice et il possedait une carte de presse », expliqué Finda.

En quelques mots, Mohamed Camara a reconnu les faits en ces termes: « Je demande au DG de me pardonner, tout ce qu’ils ont dit, c’est la vérité, qu’il me pardonne à cause de Dieu et son Prophète », dit-il.

Aux dernières nouvelles, ce jeune du nom de Mohamed Camara se trouvait à la gendarmerie départementale de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10