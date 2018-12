Kindia: les jeunes au centre de la caravane nationale citoyenne

La Caravane nationale citoyenne de la jeunesse se poursuit en Guinée. Après la région administrative de Boké, plusieurs jeunes volontaires et autorités locales se sont retrouvés ce lundi 24 décembre 2018, au CECOJE de Kindia pour poursuivre cette initiative du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes dans les huit régions administratives.

Cette tournée de sensibilisation animée par l’Agence Nationale de Volontariat Jeunesse a pour objectif de promouvoir la culture de la paix, la citoyenneté, l’unité nationale, la cohésion sociale, l’environnement durable et l’esprit du volontariat pour le développement.

C’est dans une salle de CECOJE pleine de jeunes volontaires et quelques autorités locales que s’est débutée cette cérémonie de sensibilisation. Pour le facilitateur Cheick Keita, cette caravane est organisée en faveur des jeunes pour les jeunes et par les jeunes dans le volet volontariat.

« Cette première étape a commencé par Boké étant donné que la Guinée se trouve à un moment critique de son histoire, il conviendrait donc d’associer les jeunes qui constituent, la couche la plus vulnérable mais surtout la plus active pour cette initiative donc, nous sommes à Kindia pour véhiculer les mêmes messages, la même sensibilisation axée sur la paix, la cohésion sociale, l’unité nationale et le vivre ensemble dans les différentes collectivités », affirme-t-il.

Cette caravane nationale citoyenne de la jeunesse se tiendra dans deux jours dans la cité des agrumes. Interrogé sur les résultats attendus, le facilitateur Cheick Keita répond en ces termes : « Les résultats attendus sont simples, ces jeunes qui sont parmi nous, vont restituer auprès de leurs mandats les enseignements reçus par les facilitateurs. Les thèmes fondamentaux s’articulent sur la cohésion sociale, le respect des symboles de la République, celui de l’environnement pour un développement durable mais aussi l’esprit du volontariat. Donc, Ces jeunes caravaniers au retour de leurs régions administratives restitueront la formation acquise. Nos responsables à la base c’est-à-dire les DPJ et les inspecteurs à travers les termes de références indiqués, vont faire un suivi rapproché et de proximité de cette caravane », souligne-t-il.

A noter que cette caravane nationale citoyenne de la jeunesse touchera les huit régions administratives de la Guinée et prendra fin le 5 janvier 2019 à Conakry.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10