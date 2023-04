Kindia/Kolenté: un accident de la route fait un mort et des blessés

Un accident de la circulation a coûté la vie à une femme et blessé plusieurs personnes hier lundi 24 avril, dans la sous-préfecture de Kolenté, préfecture de Kindia.

Selon nos informations, c’est un véhicule personnel de marque Pathfinder qui s’est renversé dans un caniveau après avoir doublé une autre voiture.

C’est aux environs de 13 heures que ce véhicule personnel s’est renversé dans un caniveau caillouteux après avoir avoir doublé une voiture.

Mamadou Bobo Diallo, temoin oculaire de cet accident parle d’un excès de vitesse.

« C’est après Siguinton, là où se trouve la grande base des Chinois que l’acciden-là s’est produit. Le véhicule personnel venait de Mamou en pleine vitesse. Moi, j’étais sur la moto et il y avait une voiture devant, il nous a doublé mais malheureusement, il y avait un autre véhicule en troisième position. Soudain, il a devié ce véhicule aussi et il est descendu dans un caniveau. Là-bas, il y avait des cailloux et du sable. La voiture s’est renversée plus de deux fois. Les passagers sont sortis par les fenêtres sauf le chauffeur parce que lui avait sa centure de sécurité. Dans l’accident, une dame a trouvé la mort et tous les autres sont blessés », explique ce pompiste à la station de Kolakhouré.

La route nationale Kindia-Mamou continue d’endeuiller les familles. La semaine dernière, deux gendarmes du cortège du colonel Balla Samoura, haut commandant de la Gendarmerie nationale ont trouvé la mort dans un accident de la route.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10