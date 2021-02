Kindia : KPC accueilli par une foule en liesse

L’ambiance était électrique ce mercredi 17 février 2021 au stade Fodé Fissa de Kindia en reconstruction par la Fondation KPC pour l’humanitaire. Si les populations de la cité de Manga Kindi Camara n’ont pas été informées de la venue du magnat du football guinéen à travers des communiqués radiodiffusés, la visite de Kerfalla Person Camara dans la capitale des agrumes a connu une présence de toutes les couches sociales de la cité. Hommes, femmes, enfants, jeunes athlètes, sages et autorités étaient tous au pas de KPC ce mercredi matin.

“Vive KPC, merci KPC ou encore Sossoe Banna” ont été les mots scandés par la population de Kindia. C’est aux environs de 12 heures que le PDG du groupe Guicopres a posé ses valises dans la commune urbaine de Kindia précisément au bloc administratif de la préfecture. De là au stade, la joie se lisait sur le visage des habitants de Kindia. Les éloges au son des chants des fanfaristes rendaient électrique cet accueil réservé à celui qui, à travers sa fondation pour l’humanitaire, a doté le stade de Kindia d’une pelouse synthétique (déjà étalée) y compris la cour et la tribune.

Dans les entrailles du vieux stade Fodé Fissa qui se rajeunit par la pelouse synthétique, il a fallu l’exploit des forces de sécurité pour permettre à KPC de s’installer confortablement à la loge officielle. Après la prestation de quelques artistes et les discours des autorités locales et l’administratrice de la fondation KPC pour l’humanitaire, Kerfalla person Camara accompagné de la ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes sont partis faire la pose de la première pierre. Entouré par des jeunes, des comédiens et plusieurs griottes, le président du Hafia FC a fait le tour de la pelouse. Grâce à la présence massive de la population de Kindia et surtout des jeunes qui étaient engagés pour manifester leur reconnaissance à Mr KPC, les journalistes n’ont pu obtenir une réaction de la part du président du groupe Guicopres.

KPC et sa délégation ont pris finalement la direction de la Moyenne Guinée, précisément à Labé où ils constateront également l’évolution des travaux de reconstruction du stade Saïfoulaye Diallo.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

