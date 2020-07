Kindia : la coordination régionale du RPG arc-en-ciel en pleine tempête

Tout porte à croire que rien ne va plus entre des militants et la coordination régionale du parti au pouvoir dans la Cité de Manga Kindi Camara. Les deux camps se regardent en chiens de faïence depuis peu. Ce vendredi 24 juillet 2020, plusieurs militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel se sont retrouvés à leur siège au quartier Yéolé pour exprimer leurs mécontentements à l’égard de la coordination régionale pilotée par le ministre conseiller, chargé de la coopération au niveau de la présidence. Ces militants ont rejeté en bloc la coordination régionale de leur formation politique.

C’est sous des propos d’audace et de réprobation que la coordination régionale du RPG arc-en-ciel de Kindia a été décriée par ses partisans massivement réunis. Interrogé sur le but de cette rencontre, le secrétaire général de la jeunesse de Kindia 3 répond en ces termes : « Nous sommes là aujourd’hui pour montrer à l’opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas d’accord avec la coordination du RPG Arc-en-ciel de Kindia. Nous avons constaté que pendant les élections, lors de l’installation du bureau de campagne, d’autres personnes viennent pour remplacer toutes les personnes censées diriger ce directoire de campagne. Cette Coordination ont ne la reconnaît pas parce qu’elle ne travaille pas pour le parti et aucun jeune, aucune femme, aucun responsable, aucun militant ne fait partie de cette coordination. Donc nous rejetons en bloc cette coordination », a dit Kéoulen Kéita.

Du côté des femmes militantes, c’est le même son de cloche qui résonne. Elles demandent au Président du RPG Arc-en-ciel, le Professeur Alpha Condé de faire face aux véritables responsables du parti à Kindia, martèle Hadja Aïcha Fofana.

« La coordination qui a été mise en place nous ne la reconnaissons pas parce que avant de mettre en place une telle commission, il faut réunir les fils de la Basse Guinée c’est aux militants du parti de se retrouver dans la région mais cette fois-ci, on n’a même pas été informé de la convention qui s’est tenue récemment. Seulement on a entendu parler. Donc nous n’approuvons pas la coordination régionale. En outre, nous demandons au Président, tout ce qui vient au nom du RPG Arc-en-ciel Kindia, qu’on donne aux véritables responsables du parti, sinon ça ne serait pas bon. C’est pour cela, il fut un moment on avait boudé le siège du parti. Donc il faut qu’il comprenne cela. Nous, nous le soutenons et nous voulons qu’il continue à diriger ce pays car il a les mots, les aptitudes et l’expertise mais il doit faire face aux vrais militants du parti. »

Ces derniers temps, le parti au pouvoir connait une division interne. Les militants sont quasiment divisés et ils ne conjuguent plus le même verbe. Une situation qui pourrait bien procurer le sourire aux partis politiques de l’opposition dans la ville des agrumes. Car un adage dit ‘’Le malheur des uns fait le bonheur des autres’’.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10.