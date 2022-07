Kindia/La danse Soli renaît de ses cendres : ‘’c’est de l’apothéose’’ (préfet)

Comme annoncé, les 72 heures de Kania Diyé (AKD) en collaboration avec le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ont eu lieu du vendredi au dimanche 10 juillet 2022, dans la commune urbaine de Kindia. Cette cérémonie qui a pour objectif de promouvoir la culture kanianaise s’est déroulée dans un climat d’effervescence, d’ambiance et de cohésion sociale.

C’est à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Kebir que l’association Kania Diyé en collaboration avec le Ministère de la culture du tourisme et de l’artisanat a reunit les fils de Kindia pour la pérennisation de cette danse mythique appelée ‘’Soli’’. Après cette danse Kania Soli et la prestation des artistes de Kindia, de Conakry et ailleurs, le président de l’association Kania Diyé s’est dit très satisfait du déroulement des activités.

‘’Je suis très très satisfait de cet évènement culturel les 72 heures de Kania Soli. Depuis le lancement, j’avais promis que nous aurons pas mal de surprises. Je suis fier pour cette troisième édition parce que nous avons vu aujourd’hui tous les fils de Kindia sont d’accord à ce qu’on fasse cette fête en mettant en lumière notre culture qui est reconnue par cette danse Soli. Nous vous promettons que nous allons nous battre pour que la 4ème édition soit meilleure plus que cette 3ème édition’’, promet-t-il.

Au cours de cette dernière soirée de 72 heures de Kania Soli, les femmes, les hommes, les artistes comédiens (Kabakoudou, Grand Devise et Moussa Koffoé) et autorités ont tous regagné le cercle de Soli pour immortaliser cette culture Kindianaise.

Une réussite que le préfet de Kindia, Colonel Abdel Kader Mengué Camara qualifie d’apothéose. ‘’Aujourd’hui, c’est le troisième jour des 72 heures de Kania Soli c’est de l’apothéose, c’est un coup de maître pour nous fils de Kindia. Cette troisième édition est une première année pour nous . Donc on a décidé de pérenniser cette activité des 72 heures de soli à chaque fête de tabaski ici à Kindia. Aujourd’hui nous avons connu ce que c’est que le Soli, ça ete expliqué. Donc tout Kindia est fier de savoir aujourd’hui son histoire à travers cette danse Soli’’, dit-il.

Pour son parrain, Abraham Sonty alias Koudouwaka qui a fermé l’ambiance par un concert digne de nom s’est aussi réjouit de l’événement et promet de se prêter main forte aux organisateurs pour la pérennisation de la danse Kania Soli.

‘’Aujourd’hui à Kindia mes sentiments n’ont pas de limite parce que je veux voir Kindia loin. Je n’ai pas accepté ce parrainage parce que je suis Koudouwaka, j’ai accepté parce que c’est une affaire de Kindia. Tout ce qui est de Kindia même si je n’ai pas de moyens, je vais faire mon mieux pour aider celle ville, pour aider la jeunesse de Kindia. Ma personne, mes relations et mes expériences je veux être à la disposition de tout le monde et surtout à ma ville. Je serai avec cette association pour la pérennisation de cette danse Soli’’, dit Koudouwaka.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10