Kindia : la distribution des cartes d’électeurs démarre dans plusieurs endroits

Le processus de distribution des cartes d’électeurs pour les élections législatives et du référendum constitutionnel prévues le 1er mars a débuté ce mercredi, 12 février 2020, dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Kindia.

Au quartier Thierno Djibya, ce processus peine a démarré. Le chef dudit quartier exige qu’on trouve un lieu public pour la distribution. Démarré depuis le lundi dans certaines préfecture de la Guinée, c’est ce mercredi que les citoyens ont commencé à recevoir leurs cartes d’électeurs à Kindia.

Au quartier Thierno Djibya où les listes d’électeurs ont été arrachées après leur affichage par des inconnus, la distribution n’a pas encore débutée, explique le chef de quartier, Elhadj Djibril Diallo.

‘’Toutes les élections qui se sont passées, la distribution se fait dans ma concession. Mais cette fois ci, j’ai peur. Il y a trop de risques dans cette affaire. Hier matin, j’ai reçu les agents de distribution des cartes d’électeurs, je leur dit avant que les cartes ne soient là, il faut que nous identifions une place publique pour la distribution des cartes d’électeurs parce que j’ai peur et actuellement, je suis vieux. Le peu d’effort que j’ai fourni pour faire ma concession je ne veux pas qu’un inconnu vient pour saccager ça. Nous entendons les échos dans les autres préfectures. Donc pour éviter que cela n’arrive ici, c’est pourquoi j’ai demandé aux autorités de chercher un lieu public. Ils ont trouvé un autre lieu et le processus démarrera demain’’, explique le chef de quartier de Thierno Djibya.

Au quartier Manquepas, nous ne voyons que peu de citoyens autour des agents. Par contre à Condetta 3 et Sarakoleah, c’est pratiquement les mêmes réalités, plusieurs citoyens sont impatients de recevoir leurs cartes d’électeurs.

Un agent interrogé hors micro a précise : ‘’Hier, nous avons coupé les cartes d’électeurs et nous avons constaté de doublons, c’est à dire, il ya des anciennes cartes qui ont été rectifiées mais on donne celle de 2019. En plus, il il y a sur les fiches des cartes d’électeurs, des pages vierges et certains citoyens ont commencé à dire qu’ils n’ont pas vu leurs cartes parmi celles qui sont là’’, dit-il

Au quartier Sambaya, nous ne voyons personnes. A en croire certains citoyens rencontrés sur les lieux d’affichage, le processus de distribution n’a pas encore démarré.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

