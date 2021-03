Kindia : la maison des jeunes sera inaugurée, ce jeudi

En état de rénovation il y a de cela presque trois ans, la maison des jeunes de Kindia sera inaugurée ce jeudi, 25 mars 2021. L’information a été donnée en début de semaine par le préfet de Kindia. Cette inauguration est jugée précipitée par le chef section jeunesse de l’activité socio-éducative de la direction préfectorale de la jeunesse, des sports et de la culture de Kindia.

Pour Mohamed Kassy Camara, cet édifice juvénile comporte aujourd’hui des manquements. Rénovée dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance de la République de Guinée, la maison des jeunes sera bientôt mise à la disposition des populations de Kindia.

‘’Par rapport à cette maison flambant neuve, elle a été rénovée, elle n’a pas été reconstruite. C’est le plan architectural qui a été conservé et il y a eu des réaménagement surtout au niveau de la façade et au niveau un peu vers le CECOJE. Aujourd’hui, nous sommes dans les perspectives de l’inauguration de cette maison malgré qu’il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Mais vous savez, quand la décision est prise par l’autorité, on ne peut pas s’opposer. Sinon, il y a très longtemps nous sommes en train de mener ce combat. Vous ne pouvez pas imaginer une grande maison comme ça? qu’on peut rénover avec une vingtaine de latrines sans d’adduction d’eau, il n’y a pas de forage, ni de château d’eau et on ne peut pas compter sur la SEG. Nous le savons tous avec des sachets d’eau, ça peut boucher et tout ce qui s’en suit’’, dit-t-il.

Pour éviter des bousculades à la sortie lors des grands événements, les ingénieurs ont prévu des sorties derrières. Une mesure jugée insuffisante par ce responsable de la direction préfectorale de la jeunesse.

‘’Ce qui est à déplorer, c’est que ces sont faites portes pour prendre de l’air quand c’est chaud à l’intérieur mais il se trouve que ces portes là debouches directement au quartier Abattoir. C’est qu’il n’y a aucune clôture qui est passée là qui permet de sécuriser les gens. Ça peut être un espace fumeur, ça peut être un espace qui appelle quelque chose comme ça. Mais quand vous sortez dehors, tout le monde sait ce qui passe derrière, c’est la fontaine et puis les gens risquent d’être agressés. Donc finalement, on va ouvrir mais personne ne passera là parce que il y a aucun accès pour revenir encore dans la cour”, déplore- t-il.

Poursuivant son intervention, Mohamed Kassy Camara révèle d’autres manquements au sein de la maison des jeunes de Kindia. ‘’Environ, nous avons plus de 7 salles ici et des grandes salles, Normalement, toutes ces salles doivent être rentables et la rentabilité d’une salle de conférence par exemple, dépend de beaucoup de paramètres, il faut avoir des tables, des chaises, une unité de sonorisation plein d’autres choses. Tout cela manquent pour le moment. Le problème fondamental de cette maison des jeunes et la plus part des infrastructures que nous avons bénéficié pour cette fête tournante, c’est que, il y a pas eu un cahier de charge disponible pour la population. Donc personne ne savait exactement qu’est ce que était prévue pour être mis dans cette maison des jeunes et là où ils se limiteront’’, ajoute-t-il .

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10