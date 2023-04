Kindia/La mosquée de Wondima, offerte par Antonio Souaré, inaugurée: “c’est un devoir de sang…”

Ce nouveau lieu de culte flambant neuf a été mis à la disposition des habitants du quartier Wondima en présence des autorités, des religieux, du grand imam, Elhadj Mamoudou Camara et de beaucoup de citoyens de la commune urbaine de Kindia. Un don de la fondation du richissime homme d’affaires, Mamadou Antonio Souaré qui s’inscrit dans le cadre de l’épanouissement de la religion musulmane. Pour le donateur, construire une mosquée pour sa localité est un devoir.

“D’abord je suis de Kindia et puis ce n’est pas un don, c’est un devoir. La mosquée de mes grands-parents était là depuis 1830. Quand on la bâtissait à l’époque, elle pouvait contenir toute la population mais aujourd’hui ça ne convenait plus. Donc il était de mes devoirs de remplacer mes grands-parents et Dieu m’a donné un petit moyen et ce petit moyen je l’ai dédié pour faire la mosquée pour les fidèles musulmans. Nous sommes une famille religieuse et tout le monde vient pour apprendre le coran chez nous, à commencer par nous-mêmes. Donc c’est un devoir mais aujourd’hui en réalisant cette mosquée je me sens libre d’un très grand devoir, le devoir religieux de mes grands-parents, de tous les musulmans de Guinée et de l’Afrique. Je ne peux que me sentir heureux et libre. Et, je suis obligé de développer Kindia, tout ce que je fais pour Kindia, j’ai dit je ne veux pas un franc en retour. C’est un devoir de sang…”, dit-il.

A noter que l’imam de la grande mosquée Fayçal de Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara était également de la partie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

