Kindia : l’ambassade des États-Unis présente ses programmes d’échanges et des bourses d’études aux étudiants…

Une délégation de l’ambassade des États-Unis en Guinée continue sa mission d’information à l’intérieur du pays. Hier vendredi, 28 octobre 2022, elle a présenté ses programmes d’échanges et de bourses d’études aux étudiants de l’université de Kindia et autres professionnles. Des programmes qui permettent aux jeunes et professionnels d’aller acquérir des expertises transformatrices aux États-Unis d’Amérique en vue de revenir servir leur nation.



C’est dans la grande salle de l’amphithéâtre de l’université de Kindia en présence de plusieurs étudiants et enseignants chercheurs que la délégation a exposé ses programmes d’échanges et des bourses d’études. Ce sont entre autres des programmes de : Mandela Washington Fellowship (YALI); PAYLP ( programme Pan -Africain des jeunes leaders); programmes des solutions communautaires ; IVLP programme des visiteurs internationaux) Fulbright et le programme Humphrey.

Interrogé sur l’objectif de cette tournée en Guinée, Alexander Hunt, Conseiller aux affaires culturelles et presse et chef de la délégation a répondu en ces termes : « la délégation des États-Unis traverse la Guinée pour expliquer aux jeunes quelles sont les opportunités d’aller aux États-Unis, faire ses études, faire des formations éducatives et professionnelles. Nous avons des tas de programmes d’échanges et de bourses d’études financés entièrement par les États-Unis qui donnent des opportunités incroyables aux jeunes. Ces programmes d’échanges changent les vies. Ils ont déjà permis à des centaines de Guinéens d’aller aux États-Unis, avoir des expériences transformatrices enfin de retourner en Guinée pour contribuer au développement durable de la Guinée ».

Poursuivant, ce conseiller aux affaires culturelles et presse et chef de la délégation de l’ambassade des États-Unis est revenu sur quelques programmes et les critères permettant aux jeunes et professionnels de saisir ces différentes opportunités.

« Chaque programme à ses critères, on a des programmes pour tous les âges. Nous avons des programmes pour les jeunes de 14 à 18 ans, pour ces programmes, ce n’est pas nécessaire de parler l’anglais donc, même ceux qui ne parlent que français peuvent participer dans ce programme. De l’autre côté, on a des programmes pour les jeunes qui veulent aller faire leurs études de Master aux États-Unis, il n’ya pas d’âge pour ce programme, ça s’appelle Fulbright. Pour ce programme, le critère clé, c’est la maîtrise de l’anglais. On a aussi des programmes professionnels, on a un programme pour les visiteurs internationaux, ce programme, c’est pour les professionnels qui veulent aller côtoyer les Américains dans le même domaine pour apprendre les meilleures façons de gérer leur domaine. Pour ce programme, il n’est pas nécessaire de parler anglais… » ajoute-t-il.



Après l’explication et la projection des ces différents programmes d’échanges culturels et des bourses d’études par Aminata Keita Tall, spécialiste Engagement Public et André Jérôme Gbonimy, Assistant Engagement Public, les étudiants et enseignants chercheurs ont posé leurs inquiétudes.

Présent à la séance, le recteur de l’université s’est aussi réjoui des échanges.

« C’est un grande opportunité. Ils ont exposé d’excellents programmes, ce sont des opportunités parce que ça permet aux étudiants et même des enseignants chercheurs de postuler pour obtenir des bourses gratuitement soit dans le domaine de l’approfondissement de l’expertise scientifique ou dans le domaine de l’engagement civique. Aujourd’hui, l’Etat ne peut pas employer tout le monde, mais en fonction du domaine d’investissement, du domaine professionnel de chacun, quand on a un engagement pour être utile à sa nation, l’ambassade des États-Unis offre des opportunités du département d’Etat américain à offrir de bourses pour le développement et pour le bien de chaque nation », a dit professeur Daniel Lamah.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10