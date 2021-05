Kindia : l’ambassadeur du Japon en Guinée inaugure des bâtiments rénovés et une bibliothèque équipée à Kindia IV

La cérémonie d’inauguration de certains bâtiments rénovés au collège Kindia IV et une bibliothèque bien équipée a eu lieu ce vendredi? 28 mai 2021 dans la commune urbaine de Kindia. C’est un don de l’ambassade de Japon en Guinée en collaboration avec l’ONG EDUFEM-Guinée autrefois appelée croisière littéraire de Guinée. Un geste apprécié par les autorités educatives, administratives et locales de Kindia.

Créée en 1951, l’école primaire Condetta 1 où se trouve désormais le collège Kindia IV a été entièrement rénovée et équipée par l’ambassade du Japon en Guinée. Dans son discours, l’ambassadeur du Japon en Guinée s’est exprimé en ces termes.

‘’C’est avec un grand plaisir que je suis venu à Kindia pour inaugurer avec vous le projet de rénovation du collège Kindia IV. Ce projet a été présenté à l’ambassade du Japon par l’association croisière littéraire de Guinée, qui nous a convaincu de la nécessité de mener ces travaux […] Ce projet est un don aux micros- projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Il s’agit d’un don qui intervient à la base au plus près des personnes et des situations locales. Ces dons visent à améliorer la sécurité des communautés en tendant la main rapidement à chaque personne et jusque dans les moindres localité. Ici à Kindia, ce sont 681 élèves qui bénéficient maintenant de salles de cours rénovées, et le 1961 élèves du primaire et du collège qui pourront utiliser la bibliothèque. Souhaitons que leur scolarité en soit fortement améliorée’’, a dit Matsubara Hodié.

Ce projet de rénovation du collège Kindia IV a été mis en œuvre par l’ONG croisière littéraire de Guinée. Madame Saran Diaby présidente de ladite ONG parle des activités réalisées. ‘’Les travaux exécutés pour la rénovation du collège Kindia IV, c’est la rénovation de trois salles de classe, la direction mais aussi la construction d’une clôture et l’implantation d’une bibliothèque. La subvention pour la réalisation de ces activités s’élève 84 178 dollars soit 741 612 800 francs guinéens. Ce que nous pouvons dire aux autorités, c’est de dire que cet acquis c’est pour tout le monde, pour les enfants de Thierno Djibya, les encadreurs, les parents mais aussi pour le département de l’éducation nationale ici à Kindia. Donc nous invitons tous à l’entretien de cet édifice’’, dit-elle.

Pour le principal du collège Kindia IV, c’est une satisfaction totale pour voir son établissement faire peau neuve. Salifou Soumah s’engage à utiliser cet édifice à bon escient. ‘’Nous sommes très contents de ce don parceque nous allons maintenant étudier dans un cadre idéal d’apprentissage puisque l’école à un moment donné était complètement délabrée, abandonnée par les cadres, les élèves et les parents. Voir aujourd’hui notre école dans cet état, vraiment c’est une satisfaction, un sentiment de joie , une fierté pour moi en tant que premier responsable de cet établissement. Nous promettons à toutes les autorités, auw bailleurs, aux partenaires que l’école sera utilisée a bon escient’’, a promis Salifou Soumah.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

