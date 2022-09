Kindia : lancement de la fermeture officielle des pharmacies et cliniques non agréées

Les autorités de la région administrative de Kindia ont procédé vendredi dernier, au lancement officiel de la fermeture des pharmacies et cliniques non agréées de la commune urbaine. Accompagné d’une forte délégation, le préfet de Kindia a fait le tour des lieux où se trouvent ces points de vente.

C’est à l’issue d’une réunion présidée par le gouverneur de la région, en présence des acteurs de la pharmacie, des médecins, la chambre préfectorale de commerce d’industrie et de l’artisanat, les autorités préfectorales et communales et les services de défense et de sécurité que ces pharmacies et cliniques non agréées ont été officiellement fermées. Le préfet accompagné d’une forte délégation a mis des étiquettes sur les lieux de vente répertoriés. « Effectivement nous avons eu des concertations et suite à ces différentes concertations que nous sommes sortis ce matin pour voir si effectivement les instructions données ont été respectées. On peut affirmer que ça a été respecté. Nous-mêmes, nous avons apposé des étiquettes pour dire que les magasins sont fermés », a dit le colonel Abdel Kader Mengué Camara, le préfet de Kindia.

Le constat a été effectué dans le grand marché de Kindia. Des étiquettes sur lesquelles sont écrites « Fermé » ont été collées sur plusieurs magasins et boutiques servant de vente illicite des produits médicaux. Dans les jours à venir, une autre équipe sera sur le terrain pour vérifier le contenu de ces boutiques et magasins fermés, a expliqué Dr Maké Béavogui, l’inspectrice régionale de la pharmacie et du médicament en service à l’inspectrice régionale de la santé de Kindia. « Mon constat est que toutes les boutiques qui vendaient les médicaments sont fermées. Une autre mission sera sur le terrain pour ouvrir ces boutiques et voir s’il y a les médicaments. Le bas peuple ne peut pas souffrir parce qu’un hôpital régional ici qui est autorisé de vendre les médicaments. Au-delà de ça, Kindia a huit pharmacies officielles ouvertes pour la vente des médicaments à la population, ce sont des pharmacies agréées. Donc, la population peut aller vers ces structures agréées pour se procurer des médicaments », dit-elle.

Depuis la fermeture de ces lieux de vente des médicaments non agréés, les vendeurs ou propriétaires de ces boutiques et magasins sont inquiets. Selon Dr Maké Béavogui, un appel a été lancé pour l’obtention de l’agrément. « Pour soulager la population, on a lancé un appel à tous les pharmaciens qui veulent ouvrir des pharmacies privées de venir à Kindia. Les agréments leur seront donnés à partir du ministère pour leur permettre d’exercer la profession. Les citoyens dans les zones reculées, à Kindia il y a des centres de santé qui vendent des médicaments qui sont de qualité. », ajoute-t-elle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

