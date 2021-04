Kindia : lancement des opérations de vaccination contre la covid-19

Les opérations de vaccination contre le nouveau coronavirus ont été lancées ce vendredi 23 avril 2021 dans la région administrative de Kindia. Cette campagne de vaccination a été lancée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ( ANSS) en présence des autorités administratives et sanitaires de la ville de Kindia. Et, c’est le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansoumane Touré, qui a été le premier à recevoir le vaccin.

C’est au gouvernorat de la région administrative de Kindia qu’ a eu lieu le coup d’envoi de ces opérations de vaccination contre la Covid-19 qui a fait plus de cent morts en république de Guinée. Dr Nouhan Camara de l’unité de gestion des données à l’Agence nationale de sécurité sanitaire a donné quelques informations avant la vaccination. “Nous sommes à Kindia pour la micro-planification régionale de la campagne de vaccination contre la Covid- 19 qui va finir par le lancement de la campagne. Cette micro-planification consiste à faire l’état des lieux de toute la situation en rapport avec la vaccination dans la région. Donc, pour les cinq districts sanitaires de Kindia pour que chaque district sache qu’est-ce qui l’attend, combien de personnels de santé à fournir pour les équipes de vaccination, combien d’équipes de vaccination ils ont besoin, et former aussi les formateurs de ces différentes équipes de vaccination pour le district sanitaire. Nous avons fini cette formation ce vendredi matin et nous venons de procéder au lancement, sous la permission de Mme la gouverneure de Kindia.”, dit-il.

Pour cette première phase, la vaccination va durer 10 jours. Pour le moment, certaines catégories de personnes bénéficieront de ce premier lot de vaccins arrivé à Kindia ce matin, a ajouté Dr Nouhan Camara. “ Par rapport à cette vaccination, ce premier lot de vaccins, les personnes ciblées sont: le personnel de santé qui est au premier rang de cette riposte, ensuite, les personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont des personnes vulnérables aussi celles qui se trouvent parmi cette tranche d’âge avec des comorodités notamment, qui sont diabétiques, hypertendus, qui ont des maladies rénales. En outre, les personnes qui exercent des emplois stratégiques comme les forces de défense et de sécurité, les travailleurs d’entreprises. Donc voici les catégories ciblées pour cette première phrase. Enfin, Mr le Directeur Général de l’ANSS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a bien voulu décider que pour toute quantité de vaccins maintenant qui va venir en Guinée, qu’on envoie la moitié à l’intérieur du pays. Donc, nous demandons aux populations de Kindia de se prêter à cette vaccination. La population de la région Kindia n’a qu’à se rassurer que les vaccins que l’État guinéen, à travers le ministère de la Santé, a mis à notre disposition, c’est des vaccins qui ont prouvé leur efficacité.”, ajoute-t-il.

Après le lancement, c’est le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansoumane Touré, qui a reçu sa première dose. << C’est un bonheur pour moi. Pratiquement, c’est moi qui ai été le premier à être vacciné. Je me sens heureux, jusqu’à maintenant, il n’y a pas de problem. La vaccination n’a pas été douloureuse et nous gardons de l’espoir. C’est de cette façon, disent les techniciens, qu’on peut arriver à se protéger contre cette terrible maladie. Nous demandons à l’ensemble des populations de Kindia de faire comme nous, ce n’est pas grave.”, dit le préfet de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

