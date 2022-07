Kindia: l’association Kania Diyé et le ministère de la culture annoncent les 72 heures de Kania Soly

A l’occasion de la fête de tabaski prevue ce samedi 08 juillet, l’association Kania Diyé en collaboration avec le ministère de la culture, du tourisme et l’artisanat organise la 3ème édition des 72 heures de Kania Soli, à Kindia. Une cérémonie qui permettra aux fils de Kindia de se retrouver pour leur unité et la pérennisation de la danse soli qui est et demeure une partie intégrante de la culture Kindianaise.

C’est lors d’une conférence de presse tenue à la mairie, en présence du préfet de Kindia et certains sages de la localité que les organisateurs ont livré l’agenda de cet évènement culturel qui se tiendra dans la ville des agrumes, durant trois jours. D’abord l’accent a été mis sur l’origine de la dance Soli qui jadis était un moyen de l’union entre les fils de Kindia. Les sages de Kania Lanyi, conviés à cet effet, sont revenus sur l’historique de cette mythique danse qui est l’identité culturelle de la cité de Manga Kindi.

Le président de l’association Kania Diyé s’est exprimé sur les activités programmées: “ durant trois jours, nous allons poser des actions. Ça demarrera demain par une activité d’assainissement des lieux publics notamment, hôpital régional de Kindia et la place des martyrs. Le lendemain, nous ferons un concours de danse entre les différentes communautés. Et enfin, nous aurons un concours en danse Soli”, a expliqué Moustapha Haïdara.

Kania soli, cette danse qui a perdu sa valeur depuis belles lurettes dans la ville des agrumes sera réactivée a promis l’association Kania Diyé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

