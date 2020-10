Kindia : le bataillon Gangan 6 reçoit le drapeau avant son déploiement au Mali

Le bataillon Gangan 6 devant être déployé au Mali voisin pour le compte de la MINUSMA dans le cadre du maintien de la paix dans la sous région ouest Africaine, a reçu ce jeudi 8 octobre 2020 le tricolore guinéen. Cette cérémonie de remise présidée par le ministre de la sécurité et de la protection civile s’est déroulée au camp Samoréyah en présence de plusieurs autorités locales.

C’est dans un climat d’engagement et surtout du respect strict des mesures sanitaires que le drapeau guinéen a été remis au bataillon Gangan 6. Colonel Sadiba Koulibaly commandant du centre d’entraînement aux opérations de Maintien de la paix (CEOMP) s’est exprimé en ces termes :

« Chers compagnons d’armes Gangan 6, je voudrais vous réitérer encore que les connaissances acquises ici au prix de tant de sacrifices ne seront valorisées qu’au visa des résultats que vous produirez sur le terrain en termes de professionnalisme. Le succès de votre mission dépendra en grande partie de votre capacité d’anticipation et de votre aptitude à vous réarticuler et faire face aux situations imprévues qui joncheront votre quotidien. A Kidal, la vie est ce qui arrive de façon inattendue. Vous voudrez bien transmettre au commandant en chef des armées le professeur Alpha Condé, la détermination totale et entière du CEOMP à assurer la mise en condition opérationnelle des contingents guinéens, en vue de pérenniser la présence guinéenne sur les théâtres des opérations de Maintien de la paix. Guinée is Back », dit-il.

Pour sa part, le Ministre de la sécurité et de la protection civile, Damantang Albert Camara qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la mise en condition opérationnelle de ce bataillon, a parlé du soutien du gouvernement guinéen.

« Gangan 6, je vous félicite pour avoir accepté de suivre cette formation dans des conditions environnementales souvent éprouvantes. Cependant le plus dur commence maintenant, car vous devez à présent être en mesure de mettre ces formations à profit pour exécuter les missions complexes qui vous seront assignées à Kidal. Soyez en très conscients, le CEMGA m’a chargé de vous rassurer que ses prières et bénédictions vous accompagnent et que la hiérarchie militaire sera mobilisée en permanence pour vous procurer au mieux les moyens disponibles, le soutien et l’assistance dont vous aurez besoin pour mener à bien votre mission », précise le Ministre.

Après la remise du tricolore guinéen au bataillon Gangan 6, le Ministre de la sécurité et de la protection civile a visité certaines réalisations faites au Camp Samoréyah.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 624 08 09 10