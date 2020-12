Kindia : le chef service de la protection civile dresse le bilan de l’année 2020

La direction de la protection civile de Kindia a dressé ce mardi, 22 décembre 2020, son bilan annuel de cette année qui s’achève. A commencé du 1er janvier jusqu’au 15 décembre 2020, ce service d’incendie et de secours a effectué 123 sorties dans les environs de la cité des agrumes.

Composée de 30 agents, la protection civile de Kindia a dressé ce mardi le bilan des interventions effectuées au courant de l’année 2020. Pour le chef de service de cette structure, Ibrahima Sory Camara, 123 sorties ont été effectuées.

« Pendant l’année 2020, c’est-à-dire de la période allant du 1er janvier au 15 décembre 2020, notre service a effectué 123 sorties réparties comme suit : secours médical d’urgence, on a enregistré 8 sorties, secours routiers 16 sorties, nous avons fait un sauvetage, pour l’extinction d’incendie, nous avons effectué 29 sorties, pour la couverture des manifestations 25 sorties ont été effectuées, transport de corps 8, la prestation humanitaire nous avons enregistré 1 et une fausse alerte à été constatée », dit-il.

Pendant des séances d’intervention, plusieurs cas de morts ont été enregistrés a indiqué le responsable de ce service de d’incendie et de secours de Kindia.

« Dans nos interventions, tout n’a pas été rose. Nous avons enregistré des cas de morts. On a enregistré un cas d’incendie au quartier Kacia où il y avait eu 4 morts, un cas mortel au niveau de la contournante et il y a de découverte de corps au niveau du grand marché de Kindia. C’était le corps d’une vielle folle et un autre fou connu sur le nom de Rasta. Donc voici ce qu’on avait enregistré en terme de perte en vie humaine », ajoute-t-il.

Contrairement à l’année dernière, les agents de la protection civile de Kindia ont bénéficié de formation pour la performance dans l’exercice de leur métier a ajouté Mr Ibrahima Sory Camara.

« Effectivement, cette année a été très bénéfique pour nous la protection civile de Kindia, car nos capacités opérationnelles ont été rehaussées pour la bonne marche des opérations pour le protection des personnes et de leurs biens matériels. En outre, avec l’appui de nos partenaires de l’OIM, notre service a bénéficié de quelques mobiliers de bureau et l’équipement », a dit le responsable de cette structure aujourd’hui en manque de certains équipements.

A noter que depuis le 15 avril 2020, une unité de 10 agents d’USAGE (unité de sécurité et d’appui en gestion des épidémies) est basée au niveau de l’hôpital régional de Kindia et le centre de santé de Manquepas pour la gestion de la pandémie de Covid-19.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

