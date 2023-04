Kindia: le complexe Grand Syli fermé après la mort d’un enfant par noyade

Un enfant du nom de Fodé Mohamed Sylla dit “Grand-père” a trouvé la mort par noyade, dans la piscine du complexe Grand Syli, situé au quartier Sarakoléah, dans la commune urbaine de Kindia.

Après le drame, la directrice préfectorale de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a procédé à la fermeture dudit hôtel.

Selon les informations recueillies, c’est dans la soirée du samedi 22 avril 2023 que la victime, âgée seulement de 13 ans, a été retrouvée dans les eaux de la piscine du complexe hôtelier Grand Syli.

Interrogée ce lundi matin, la directrice préfectorale de la Culture du tourisme et de l’artisanat est revenue sur le drame en ces termes : “j’ai appris les évènements à partir de 19 heures le samedi. J’ai appelé automatiquement le responsable des lieux, le tenancier il m’a expliqué que l’enfant était avec ses amis pour se laver . Alors à leur sortie à 15 heures, il était question que tous les enfants sortent de l’eau maintenant. Lui, il a fait le détour, il s’est caché pour ne pas sortir de l’eau. Au moment où les vigiles faisaient sortir les autres enfants, c’est en ce moment qu’ils ont compris que l’autre s’était retourné dans l’eau. Ils sont venus pour le retirer de l’eau mais entre temps il avait beaucoup bu. Ils l’ont amené à l’hôpital mais très fort malheureusement, il n’a pas survécu”.

Après le drame, les autorités notamment, la directrice préfectorale de la Culture du tourisme et de l’artisanat de Kindia accompagnée des services de défense et de sécurité ont procédé à la fermeture de ce réceptif hôtelier de Kindia très convoité.

“Dès que j’ai appris la nouvelle, j’ai contacté la hiérarchie à tous les niveaux. Nous sommes partis sur les lieux , on a fait le constat et nous avons décidé de fermer les lieux pour des fins d’enquêtes. Il faut qu’il y ait des mesures autour de la gestion de cet établissement parce qu’une perte de vie humaine n’est pas quelque chose qu’il faut laisser à la volée. Donc, il faut que nous prenions toutes les précautions pour que les mesures de sécurité soient prises afin que l’établissement soit en mesure d’accueillir la jeunesse de Kindia”, ajouté Mamaïssata CAMARA, directrice préfectorale de la Culture du tourisme et de l’artisanat de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

