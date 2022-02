Kindia : le congrès électif du bureau des transports suspendu

Le congrès électif du bureau syndical des transports et mécanique générale prévu ce mardi 15 février 2022 vient d’être suspendu à Kindia. L’information a été donnée dans la soirée de ce lundi 14 février par le secrétaire général de l’union locale des travailleurs de Kindia. Selon, Elhadj Bangaly Camara, cette décision intervient après de vives tensions constatées sur le terrain à l’orée de ce congrès.

C’est face à un parterre de journalistes que le secrétaire général de la Confédération de l’union des travailleurs de Kindia a fait cette déclaration surprenante. Une décision qui s’explique par l’adversité qui selon lui est en train de prendre une autre tournure.

« Après toutes les consultations de la fédération du bureau confédéral nous décidons de suspendre les élections au niveau du transport jusqu’à nouvel ordre. Toutes les parties prenantes, les autorités, la section syndicale des transports mécanique générale, le vote prévu demain au niveau du transport n’aura pas lieu, il est reporté à une date ultérieure. Ce report s’explique par le constat du terrain. Nous ne voulons pas de bain de sang, chacun se propose au rendez-vous. Et, si nous ne prenons pas des dispositions, il y aura des surprises et nous voulons la paix à Kindia et c’est pourquoi nous avons décidé de suspendre ce congrès électif. On va se mettre sur le terrain pour apaiser les tensions et quand tout sera tranquille, nous ferons ces congrès », a dit Elhadj Bangaly Camara.

Depuis le 10 février, le congrès pour le renouvellement des structures syndicales se poursuit dans les différents départements de la préfecture de Kindia. Si le vote est acté dans certaines sections et délégations syndicales de Kindia, au niveau du transport et mécanique générale, la tension est palpable. Le candidat sortant, Elhadj Bourhane Sylla ne reconnaît officiellement aucun opposant pour le défier. Pourtant, ces derniers jours, un chauffeur réputé à Kindia poursuit ses campagnes pour briguer un mandat au bureau du syndicat des transports et mécanique générale de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10