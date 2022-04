Kindia : le contenu d’une chambre réduit en cendre dans un incendie, au quartier Condetta 3

Un incendie d’origine électrique a réduit en cendre ce mercredi 6 avril 2022 le contenu d’une chambre au quartier Condetta 3, dans la commune urbaine de Kindia. Il n’y pas eu de perte en vie humaine mais plusieurs objets ont été calcinés.

C’est aux environs de 11 heures que cet incendie s’est déclaré à boulbinet, un secteur relevant du quartier Condetta 3 dans la commune urbaine de Kindia. Il a fallut le concours des voisins pour limiter les dégâts. Ali Badara cherif revient sur les circonstances de cet incident.

« Nous on était pas là quand l’incendie s’est déclaré, on a été alerté par notre voisin. J’ai trouvé la porte était fermée et jai offensé la porte, j’ai ouvert et nous avons commencé à mettre le sable sur le feu. C’est ainsi que la propriétaire de la maison est venue, on a éteint les disjoncteurs. C’est un court circuit qui est à l’origine car nous avons le feu là où la rallonge était branchée », dit-il.

Malgré l’apport des citoyens de ce secteur, plusieurs objets ont été calcinés et une forte somme, explique la victime Aminata Camara avant de lancer un appel aux autorités en ce mois saint de ramadan.

« Beaucoup de choses sont partis en fumée notamment mon congélateur, nos habits, mon ventilateur et l’argent dont je ne connais pas la somme exacte parce que, durant tous ces jours, quand je revends, c’est ma dépense seulement que j’enlève le reste je laisse là-bas. Je ne sais quoi faire maintenant si ce n’est de demander aux voisins et aux bonnes volontés de nous venir en aide car j’ai rien et mon mari également et surtout en ce mois de ramadan », ajoute-t-elle.

En ce début de l’année 2022, plusieurs cas d’incendie ont été enregistrés à Kindia. Une situation que deplore plusieurs citoyens.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10