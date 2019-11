Kindia : le contenu d’une maison réduit en cendres à Condetta 3

Une maison a pris feu ce mercredi 13 novembre dans le quartier Condetta 3, commune urbaine de Kindia. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais des dégâts matériels importants.

C’est aux environs de 12 heures que le contenu d’une maison a été réduit en cendres à Condetta 3. D’après nos informations, la cause de cet incendie serait un court-circuit.

Interrogée, Fatoumata Binta Diallo raconte : « moi aussi j’étais en ville lorsqu’on m’a appelée que le feu a pris ma maison et celle de mon voisin. Je suis venu, chez moi il y a le plafond et tout ce qui est dedans sont en plastique. Donc le feu a brûlé tout, les valises, le lit, les matelas, mes marchandises et l’argent des gens. La cause de ce feu, c’est le courant mais avant de partir en ville, je n’ai rien branché. Donc tout a été réduit en cendres, aujourd’hui nous n’avons rien qu’on peut porter. A cet effet, nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide ».

De son côté, Kadiatou Soumah qui a vécu la scène pointe un doigt accusateur sur les sapeurs-pompiers qui ne se sont pas présentés à temps.

« Moi j’étais dans la chambre, je m’habillais, c’est ainsi qu’une vielle femme est venue en criant. Je suis sortie immédiatement et j’ai vu la fumée qui se dégageait de la chambre de notre voisin. J’ai crié au secours et les gens sont venus pour casser la porte mais malheureusement, ils n’ont pas pu. Dans l’autre chambre, il y avait notre disjoncteur, on a cassé la porte pour couper mais cela a trouvé que le feu avait largement pris l’autre chambre. Les sapeurs-pompiers aussi sont venus tardivement et ils n’ont pas pu sauver les matériels. Donc rien n’est sorti de la chambre », regrette-t-elle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

