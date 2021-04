Kindia : le corps d’un homme en état de décomposition retrouvé suspendu à un arbre du mont Gangan

Le corps d’un homme âgé de 48 ans a été découvert suspendu à un arbre sur le mont Gangan de Kindia. Seydouba Camara, père de 5 enfants, était porté disparu il y a de cela quelques jours. C’est le mardi 27 avril que son corps a été retrouvé en état de décomposition avancée.

C’est au village de Galéah où se trouve sur le mont Gangan que le corps de cet homme a été retrouvé attaché à un arbre du mont Gangan de Kindia . Se trouvant en état de décomposition avancée, Seydouba Camara a été identifié grâce aux habits qu’il portrait. Kerfala Sylla, son beau-père, explique comment le corps de cet homme a été découvert.

‘’Cela fait 21 jours que nous sommes à sa recherche. Nous sommes passés dans tous les villages du mont Gangan pour informer. Et, c’est hier qu’on m’a appelé pour m’annoncer que Camara est mort suspendu à un arbre dans la brousse de Galéah. Ces os étaient suspendus à l’arbre à l’aide des fils de fer ; car, il n’y avait plus de chair sur le corps. C’est grâce aux habits et la paire de chaussures qu’il portait qu’on l’a identifié. Après, nous l’avons enterré”, explique-t-il.

Pour l’heure, on ignore comment cet homme a été tué mais tout porte à croire qu’il s’est suicidé. Une hypothèse qui ne peut être confirmée ou informée que par les autorités compétentes mais qui tardent à réagir.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

