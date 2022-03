Kindia : le district de Gomba-Kirita a besoin d’aide

Comme la plupart des localités lointaines de la préfecture de Kindia, le district de Gomba-Kirita de la sous-préfecture de Kolenté est en manque d’infrastructures de base. Les habitants sont confrontés à un manque criard d’eau potable, d’écoles et du personnel soignant.

Situé à 34 kilomètres du centre urbain de Kindia, le district de Gomba Kirita est pratiquement en manque de tout. Si la route est praticable, la situation d’une montagne donne du tournis aux habitants nous a expliqué, Mohalime Naby Moussa Camara, l’un des responsables de cette localité. « Nous avons beaucoup de difficultés mais ce qui nous inquiète actuellement, c’est notre route. Là-bas il y a une montagne qui nous fait peur. C’est difficile pour les usagers de la route d’y passer. Si le gouvernement ne réagit pas d’ici la saison des pluies, la route sera coupée en deux. En plus, notre production a baissé due aux éleveurs, les bétails dévastent nos champs chaque jour. Nous sommes obligés de faire des enclos et même ça nous ne sommes pas à l’abri de leurs agissements. Chez nous ici, le manioc qui était prisé n’existe plus grâce à la présence de ces éleveurs », explique-t-il.

Chez les femmes de ce district, l’inquiétude est grande. Elles n’ont pas là où s’approvisionner en eau potable. Le seul forage qui alimente la localité ne fonctionne pas bien. Et, le poste de santé n’a aucun personnel soignant. « Nous les femmes de Gomba-Kirita, nous n’avons pas d’eau potable ici. Les deux forages qui sont là, c’est seulement un qui fonctionne bien qui dégage aussi une odeur parfois. Ensuite le poste de santé qui est là, il n’y a pas de médecins. Quand nos enfants tombent malades ou autre citoyen, nous sommes contraints d’aller jusqu’au centre-ville de Kindia pour leurs traitements. Nous faisons également du commerce mais il n’y a pas de route. Nous souffrons énormément », a expliqué Mamet Camara, responsable des femmes de cette localité.

Sur le plan de l’éducation et de l’instruction, les citoyens ne savent plus quoi faire. Et Ibrahima Sory Sylla, un autre habitant d’ajouter « Nous avons des difficultés liées à un manque de matériels pour nos activités agricoles. Nous avons une école mais pas d’enseignants. Quant à l’école franco arabe, sa construction n’est pas achevée. En plus, nous n’avons pas de collège, nos enfants font leur examen à Kolenté et s’ils sont admis, ils partent au centre-ville de Kindia pour continuer leur cursus scolaire. C’est pourquoi aujourd’hui, on ne retrouve pas les enfants auprès des parents pour les aider à travailler. Nous demandons aux autorités du pays et aux personnes de bonne volonté de faire face à notre localité », lance ce jeune .

Pour l’heure, la rougeole bat son plein dans la localité. Les autorités sollicitent une campagne de vaccination dans un bref délai.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

