Kindia: le divorce consommé entre Banfa Diaby et le Gangan FC

La résiliation de l’acte d’acquisition de Gangan FC avec l’équipe de Oyé Guilavogui dirigée par son président délégué, Elhadj Banfa Diaby a été signée ce mardi 11 octobre 2022 par les autorités de Kindia. L’information vient d’être donnée par un responsable de la famille sportive de Kindia.

C’est maintenant officiel, Elhadj Banfa Diaby n’est plus le président de l’équipe fanion de Kindia, le Gangan FC. Son contrat a été finalement résilié par les autorités de Kindia à savoir les gérants du sport à Kindia( le district préfectoral de football, le directeur préfectoral de la jeunesse et des sports et le préfet de Kindia). Dans leur copie de résiliation que possède notre correspondant régional, les signataires évoquent un manque de gestion efficace du club et surtout les mauvais résultats enregistrés sous la houlette d’ Elhadj Banfa Diaby. Le désormais ex président de Gangan FC en France, n’a pour l’instant fait aucune sortie sur la résiliation de ce contrat.

A en croire le responsable de la famille sportive de Kindia, des appels d’offres sont lancés pour chercher un nouveau preneur pour le club Gangan FC qui évolue en ligue 2 du championnat guinéen.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

