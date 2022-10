Kindia : le FDSI vole au secours de près de 2000 familles vulnérables et indigentes

Le Fond de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a procédé ce samedi 22 octobre 2022, à la remise des kits scolaires et des vivres aux familles vulnérables et indigentes de la préfecture de Kindia.

Près de 2000 personnes enregistrées au registre social unifié (RSU) dans la préfecture de Kindia ont bénéficié de la largesse du service humanitaire de l’état guinéen.

Comme ce fut le cas à Kankan, cette campagne nationale de distribution des kits scolaires et des vivres aux ménages vulnérables et indigents a été lancée à Kindia sous la présidence du ministre de la promotion Féminine de l’enfance et des personnes vulnérables.

‘’Nous sommes là, c’est pour traduire en acte concret les instructions du président de la transition. Ces dons sont juste des activités régaliennes de notre département. C’est la volonté du président de prendre soin des populations’ les plus vulnérables. Ce programme, c’est pour tout le monde. On a commencé par Kankan et cela va se poursuivre sur toute l’étendue du territoire guinéen. Alors j’exhorte tout le monde à la patience, tous les indigents qui sont déjà enrôlés à travers le registre social unifié réalisé par la direction du FDSI que chacun aura sa part, pas au même moment, mais au fur et à mesure”, dit Mme la ministre Aicha Nanette Conté.

Pour sa part et en présence des autorités régionales et préfectorales, le Directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), Lansana Diawara s’est exprimé sur la nécessité de cet accompagnement amorcé par le president de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

‘’[…] Ces kits scolaires et vivres que nous avons distribué vont aider vos enfants. C’est pourquoi il faudrait aider vos enfants à prendre un très grand soin des kits qu’ils reçoivent. C’est seulement avec votre concours que les enseignants pourront obtenir les meilleurs résultats. Cette complémentarité entre l’école et la famille est essentielle pour la réussite des enfants. Il est important de vous signifier que ce programme de distribution des kits scolaires et des vivres à cette couche fragile est une priorité pour le président de la république. Il dénote sa volonté de permettre à tous les enfants du pays d’aller à l’école et de se construire un avenir radieux’’, explique-t-il.

Pour cette première phase de distribution dans la préfecture de Kindia, 5 enfants élèves issus des familles modestes et 10 personnes vulnérables du troisième âge choisis dans chaque quartier (33 quartiers) ont bénéficié de cet accompagnement du gouvernement guinéen. Un acte a été largement salué par les bénéficiaires qui ont fait des bénédictions et prières au président de la transition et pour l’ensemble des Guinéens.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10