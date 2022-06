Kindia : le gourverneur lance les premières épreuves du baccalauréat unique

Le gouverneur de la région administrative de Kindia a procédé au lancement des premières épreuves du baccalauréat unique, session 2022. C’est au collège Kindia 1, dans la commune urbaine que les autorités ont lancé les premières épreuves.

Le gouverneur de la région administrative de Kindia s’est réjouit des dispositions prises et a prodigué quelques conseils aux candidats: “Je commence d’abord par remercier le colonel Mamadi Doumbouya par rapport aux dispositions prises cette année pour les examens de fin d’année. Nous nous réjouissons de ces innovations. Aujourd’hui, tous les candidats qui seront admis seront fiers d’eux mêmes, c’est le conseil que nous avons donné. Il avait demandé d’éviter la fraude, je crois qu’ils vont respecter ces consignes tout en sachant que tout ceux qui seront admis cette année alors, non seulement ils seront fiers d’eux mêmes, ça sera un cachet spécial partout où ils se trouveront, moi j’ai fait mon bac au temps du CNRD, c’est comme ça que ça s’est passé, j’ai reussi, je suis fier de moi même”, a souligné Ibrahima Kalil Condé

Pour sa part, le directeur préfectoral de l’éducation de Kindia, Ousmane Aissata 1 Camara est revenu sur le nombre de candidats dans la préfecture de Kindia: “En ce qui concerne les statistiques au niveau de la préfecture de Kindia, nous avons 4.747 candidats dont 1.841 filles repartis dans 11 centres”, a-t-il indiqué.

Cé Justin Gamy, candidat au baccalauréat unique reste serein et promet de respecter les différentes dispositions prises pour le bon déroulement de ces épreuves : « Je suis fier parce que j’ai révisé mes leçons mais si je ne sais pas comment sera la nature des sujets. Ce qui reste clair, je suis serein et prêt à respecter toutes les consignes prises par les autorités afin de passer bien les évaluations “, a-t-il souligné.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

