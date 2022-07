Kindia: le jumeau volé à l’hôpital retrouvé à Dubréka, la famille toujours dans l’inquiétude

Volé le 29 juin dernier à l’hôpital régional de Kindia par une femme dont l’identité reste toujours inconnue, le bébé de Mabinty Soumah a été finalement retrouvé. C’est le responsable de la famille qui a donné l’information à Mediaguinée.

Selon Aboubacar Soumah, le bébé retrouvé à Dubréka qui serait l’un de leurs jumeaux a été rendu à la famille en attendant les derniers examens.

C’est un soulagement incertain qui règne à Rambaly au sein de la famille de Mabinty Soumah. Cette mère allaite pour leurs deux bébés, sont-ils tous ses enfants ? Selon le responsable de la famille, c’est oui.

« Le bébé qui a été retrouvé à Dubréka est notre bébé. Vous savez c’est facile de reconnaître des jumeaux même s’ils sont nouveaux nés. Actuellement leurs mères s’occupent bien d’eux », dit Aboubacar Soumah.

Ce bébé a été retrouvé sur une table par une femme à Dubréka. Informée, la famille de Mabinty Soumah sur instruction des autorités judiciaires de Kindia, s’est rendue sur les lieux pour le constat. Des démarches difficiles pour la famille.

« Depuis le vol de ce bébé, nous sommes restés à Kindia ville. Vous savez nous nous sommes de Rambaly à Bokaria. Dès qu’on a été informés par la présence du bébé à Dubréka et comme on avait saisi le tribunal, les autorités nous ont dit d’aller vérifier si effectivement, c’est notre bébé. Arrivés ça n’a pas été difficile, ils ne voulaient pas nous donner le bébé. Selon nos informations, c’est le procureur Charles Wright qui se serait impliqué pourqu’on nous donne l’enfant. Ils nous ont dit que le bébé doit pour le moment rester avec Mabinty et les vérifications viendront après », a ajouté Aboubacar Soumah.

A rappeler que Mabinty Soumah avait donné naissance aux jumeaux tous des garçons à l’hôpital régional de Kindia. Finalement un a été volé le lendemain par une femme qui se faisait passer pour une bonne personne en apportant de l’aide à la mère des jumeaux et sa famille.

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10