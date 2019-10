Kindia : le meeting du FNDC tenu sans une forte mobilisation

Le meeting du Front National pour la Défense de la constitution a eu ce jeudi 24 octobre 2019, à la place des martyrs de Kindia. Ce meeting qui s’est déroulé à la place de la manifestation suite à l’implication des autorités locales n’a pas connue de forte mobilisation et aucun impact n’a été enregistré.

Comme prévu donc ce jeudi 24 octobre 2019, certains membres du FNDC se sont retrouvés tôt le matin à la place des martyrs pour manifester leur opposition à une nouvelle constitution mais aussi dénoncer l’arrestation ‘’arbitraire’’ des membres du FNDC enfermés dans les prisons guinéennes. Le coordinateur régional du FNDC Kindia, Alseny Farinta Camara parle le motif de ce meeting.

« Après la rencontre d’hier entre les administrateurs territoriaux et nous, nous sommes venus ce matin à la place des martyrs pour tenir ce meeting. D’abord, dénoncer du fait que nos héros sont injustement condamnés à Conakry et à l’intérieur du pays, bien que d’autres ont été libérés mais nous ne voulons pas une justice partielle, nous voulons une justice équitable à l’égard de tous les guinéens. Ensuite, empêcher le président Alpha Condé à avoir un mandat de plus au delà du 21 décembre 2020 », dit-t-il.

Ce meeting n’a pas connu une forte mobilisattion comme l’attendait les partisans du FNDC. Pour Alseny Farinta Camara cela s’explique par le changement survenu de la dernière minute. « IIl y’a une forte mobilisation bien qu’elle est en déçà de nos attentes par e qu’on attendait trente mille personnes à ce meeting, mais le fait de changer l’itinéraire à la dernière minute a eu un léger impact négatif en termes de mobilisation de nos partisans », explique-t-il.

De leurs côtés, les femmes du FNDC présentent à ce meeting ont dénoncé les tueries survenues lors des recentes manifestations de rues. Elles demandent le départ du président Alpha Condé. « Nous sommes là pour un changement de note pays. En gros, on dit non à une nouvelle constitution, on dit »amoulanfé ». On a perdu nos frères, nos sœurs, on a perdu tout. Donc, on veut changer ça. On veut une personne, qui fait deux mandats, pas de 3è mandat », déclare Rabiatou Barry, étudiante à l’Université de Sonfonia.

A noter que ce meeting n’a eu aucun impact négatif sur les activités socioéconomiques et éducatives

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

