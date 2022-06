Kindia : le message de vérité et de franchise du colonel-président aux administrateurs territoriaux (Mandian Sidibé)

Le Messie National, par ailleurs le sauveur de la Guinée et des Guinéens, en l’occurrence le Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, est aux antipodes de la langue de bois, tant raffolée par notre fameuse élite, qui a longtemps tiré notre beau pays vers le bas.

Tenez! Lorsque le héros du 05 septembre 2021 prend la parole, c’est pour dire la vérité, rien que lavérité, haut et fort, dans un langage accessible, simple, limpide, clair, précis et concis. Fidèle à sa tradition légendaire, le Colonel-libérateur a envoyé, sans équivoque ni ambages, jeudi 16 juin 2022, aux administrateurs territoriaux, réunis à Kindia pour le clou final de l’immersion gouvernementale, un signal des plus forts.

Le chef de l’État, Chef Suprême des Forces Armées, n’y est pas allé par le dos de la cuillère : 《 (…) Vos devoirs, c’est d’aider nos concitoyens, d’être à l’écoute de tous nos concitoyens. Bien sûr, de donner la même chance à tous les Guinéens et d’être juste avec tout le monde 》, a martelé, en substance, le Père de la Nation, en marge de son bref séjour à Kindia.

Ce beau message de vérité du Président de la République, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, traduit clairement sa détermination, voire son obsession à soigner, vaille que vaille, notre cher pays de ses vieux démons qui l’ont longtemps hanté. Le Chef de l’État est donc déterminé à gouverner de manière à ce que rien ne soit plus comme par le passé. Et, que les actes malveillants ne soient plus jamais tolérés.

Avec le CNRD et le Colonel-libérateur, ce sont les Guinéens et la Guinée qui gagnent !

Mandian SIDIBE, Journaliste