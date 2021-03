Kindia : le ministre Bouréma Condé inaugure des infrastructures réalisées par l’ANAFIC

Ce samedi 6 mars 2021, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, accompagné de son Directeur national de l’Administration du Territoire, M. Fadama Itala Kourouma, a inauguré des infrastructures réalisées par l’Agence nationale de financement des Collectivités (ANAFIC) dans la commune urbaine de Kindia. C’était en présence du Directeur de cabinet du Gouvernorat de Kindia (M. Doma Traoré), du préfet de Kindia (Elhadj N’Fansoumane Touré), du maire de Kindia (M. Mamadouba Bangoura), des vice-maires et conseillers communaux de Kindia ; du commandant de la 1ère zone militaire de Kindia (Général de brigade Ibrahima Kalil Condé), des responsables de la Gendarmerie et de la Police de la région administrative de Kindia ; du chef service régional de l’ANAFIC de Kindia (M. Julien MANO), des responsables des sections RPG Arc-en-ciel de Kindia.

Dans son discours de bienvenue, le maire de Kindia, M. Mamadouba Bangoura, a remercié le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pour l’attention toute particulière qu’ils ne cessent de porter à la commune de Kindia. Pour lui, la réalisation de ces infrastructures par l’ANAFIC en est une parfaite illustration. Il a ensuite donné la nature et les caractéristiques des infrastructures à inaugurer. Il s’agit tout d’abord du Bloc administratif de la mairie, un bâtiment à deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a le hall, le Bureau du maire et la salle d’attente. Au premier étage, l’on trouve une salle de conférence ; deux salles pour les travaux, annexées à celle de la conférence, cinq (5) cabines de toilettes. Six (6) bureaux et cinq (5) cabines de toilettes sont aménagés et équipés au 2ème étage.

Au collège Fissa, l’ANAFIC a également réalisé des infrastructures : 4 salles de classe (7è, 8è, 9è, 10è), une direction, un magasin, deux (2) blocs de latrines de six cabines, un forage. Le coût global de ces réalisations s’élève à 3.758.614.666 GNF (trois milliards sept cent cinquante-huit millions six cent quatorze mille six cent soixante six francs guinéens).

Après la prestation des artistes, le chef service régional de l’ANAFIC de Kindia, M. Julien Mano, a salué le rôle hautement positif joué par les administrateurs territoriaux et les élus locaux dans l’exécution des travaux de construction ou de rénovation des infrastructures sur le terrain.

S’adressant aux autorités et populations de Kindia et après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire du colonel Mamady Condé tué tragiquement au camp Samoreya, le ministre Bouréma Condé a invité, avec insistance, à traduire dans les faits le concept ‘’Gouverner autrement’’ si cher au premier président de la 4ème République, le professeur Alpha Condé. Il dira que l’ANAFIC est une convergence de bonheur pour les populations guinéennes. Au terme de son discours, l’honneur est revenu aux sages de faire des prières et des bénédictions pour la Guinée et les Guinéens. Par la suite, Monsieur le ministre coupera successivement le cordon inaugural du Bloc administratif de la mairie de Kindia et des infrastructures réalisées au collège Fissa. Il est prévu dimanche 7 mars, l’inauguration de la Maison des jeunes du district de Koliagbé (commune rurale de Friguiagbé, préfecture de Kindia).

