Kindia : le ministre de la jeunesse a présidé la cérémonie de clôture de la caravane nationale citoyenne sur une note d’espoir

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar Diallo a présidé ce samedi, 7 décembre 2019 à l’École Nationale des Instituteurs (ENI) de Kindia, la cérémonie de clôture de la caravane nationale citoyenne entamée le 23 novembre dernier à Conakry. Les 8 régions administratives du pays : Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan, N’Zérékoré et Faranah y compris la zone spéciale de Conakry ont été sillonnées par 60 caravaniers durant 15 jours.

En prenant la parole au cours de cette cérémonie qui a réuni les autorités locales ainsi que plusieurs jeunes, le préfet de Kindia N’Fansoumane Touré a exprimé sa gratitude à l’endroit du Ministre de la jeunesse pour avoir choisi sa préfecture pour abriter la cérémonie de clôture de la caravane nationale citoyenne. ‘’(…) C’est une initiative porteuse d’espoir car elle va susciter la prise de conscience dans la jeunesse guinéenne. Elle va amener les jeunes à assumer leur part de responsabilité à l’effort de développement social et économique de notre pays d’une part et de l’autre, la participation inclusive de toutes les composantes sociales à la construction de la paix…’’, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter ‘’Nous nous réjouissons très sincèrement du périple que les caravaniers ont fait. Porteurs de messages intégrateurs, de messages pour inculquer les vertus de sagesse, de tolérance, d’acceptation et de paix pour asseoir les meilleures conditions de notre vivre-ensemble’’.

Pour sa part, le Ministre de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes a déclaré qu’en initiant la caravane nationale citoyenne, l’objectif était notamment de favoriser l’interculturalité afin de briser les préjugés et stéréotypes entre les communautés, faire la promotion de l’esprit du volontariat en milieu communautaire et consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans les collectivités.

Monsieur Mouctar Diallo a indiqué que le but était également de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver l’environnement. Pour terminer, le Ministre de la Jeunesse a rappelé que la caravane nationale citoyenne traduit la farouche volonté du Président de la République de faire de notre nation, une nation unie et prospère.