Kindia : le ministre de la Santé lance la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19

Le ministre de la Santé, Mamadou Péthé Diallo accompagné de son homologue de la jeunesse et des Sports, en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers a procédé, mercredi 23 février, au lancement de la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19. Cette cérémonie s’est tenue à la maison des jeunes de Kindia en présence de plusieurs autorités et acteurs de santé. Vu les résultats de la préfecture de Coyah, le patron du Ministère de la santé en Guinée a lancé un défi.

C’est en présence de plusieurs citoyens venus des sous-préfectures et districts de la préfecture de Kindia que le ministre de la santé a lancé cette phase de vaccination accélérée contre la Covid- 19.

Après avoir observé quelques volontaires qui ont pris leurs doses vaccinales, le ministre Mamadou Péthé Diallo a lancé le défi en ces termes.:« au compte de Kindia, c’est de dire, Coyah ne peut pas faire mieux que vous. A Coyah, nous avons lancé la campagne et à la suite de cette campagne 1 million deux cent mille personnes ont été vaccinées. Le lancement de la campagne de vaccination aujourd’hui à Kindia, nous nous lançons un défi. Nous voulons faire mieux que Coyah, nous voulons faire 1 million trois cents ou 1 million 5 cents mille vaccinés avec ça nous sommes sûrs que notre pays va gagner le combat contre la Covid-19. Cette maladie nous dérange depuis plus de 2 ans, elle nous empêche de vivre et de travailler, elle nous empêche de produire, elle met en mal nos enfants à l’école. Il faut qu’on terrasse cette maladie et qu’on puisse avancer et l’arme la meilleure que nous avons, c’est la vaccination alors aux hommes de médias qui sont nos partenaires, à nos partenaires techniques et financiers qui nous financent et donnent les moyens, à l’administration du territoire et de la décentralisation, à tous les élus et à toute à la population, je dis, nous sommes tous une même armée, chacun doit tenir son secteur dans la ligne de front et on doit ensemble gagner cette lutte contre le Covid », a lancé le ministre de la santé.

Pour sa part, le représentant de l’OMS en Guinée et chef de file des partenaires techniques et financiers a rappelé les résultats obtenus depuis le début de cette vaccination contre le Covid-19.

« Grâce aux efforts conjugués du gouvernement avec l’appui de facilités COVAX, de l’initiative AVAT (African Union Vaccine Acquisition Trust) et la coopération bilatérale, la Guinée a bénéficié de 8.088.3500 de doses de vaccin à ce jour. Lancée depuis 2021 en Guinée, la vaccination contre la Covid-19 a permis d’avoir de progrès significatifs au regard de 1. 882 599 de personnes complètement vaccinées à ce jour soit 14, 5 pour cent de la population générale. Cependant, la dynamique de l’épidémie avec l’apparition de nouveau (omicron) impose de revisiter les stratégies de vaccination et de les adapter au contexte du pays pour protéger les populations les plus vulnérables et à haut risque. En effet, depuis décembre 2021, la Guinée a notifié 21 cas avec le nouveau variant omicron dont la moitié est âgé de moins de 50 ans. Bien que les données de la surveillance indiquent qu’il y a une diminution des cas depuis le début de l’année 2022. Les données hospitalières montrent que 45 sur 62 malades admis en réanimation, soit 7 » pourcent ne sont pas vaccinés et 51 présentent de commodités, 82 pourcent. Au regard de ces nouveaux développements de la pandémie, nous osons espérer que la deuxième phase pourra non seulement atteindre les objectifs fixés mais aussi mettre en place des stratégies particulières pour atteindre ces populations vulnérables. Au nom des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations membres de la facilité COVAX (CEPI, Gavi, Banque Mondiale, Unicef et OMS), remercier le gouvernement pour son leadership dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais vous assurer que nous sommes engagés et mobilisés pour le gouvernement guinéen dans la lutte contre le Covid-19 mais aussi pour les autres urgences de santé publique et le renforcement du système de santé », ajouté Dr Casimir MANENGU.

Dans la salle, en présence des ministres et plusieurs acteurs de la santé, certains citoyens ont pris leurs doses pour cette deuxième phase de vaccination accélérée contre la Covid-19.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10