Kindia : le ministre Hawing clôture l’atelier de formation des cadres du FDSI

L’atelier de formation des cadres du développement social et de l’Indigence à la la gestion axée sur les résultats (GAR) et la Refondation de l’État a pris fin ce vendredi 30 septembre 2022, dans la commune urbaine de Kindia. C’est le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation qui a clôturé cette formation.



Lancé par madame Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables. de l’action sociale et des personnes vulnérables, l’atelier de formation de plus de 40 cadres du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a pris fin dans un réceptif hôtelier de Kindia. Cette clôture a été présidée par le ministre de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation. Guillaume Hawing s’est exprimé sur la refondation.

» Vous savez nous sommes guidés par cinq R, de la rectification institutionnelle de repositionnement, toutes les valeurs sont des R et aujourd’hui le Ministère de l’éducation nous avons compris qu’il faut absolument refonder, redresser l’éducation guinéenne pour pouvoir la positionner c’est ce que nous avons fait, vous avez tous vu les résultats des examens nationaux, nous avions deux choix continuer à faire comme les autres ou refonder catégoriquement. Ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui, nous sommes en train d’accomplir notre mission c’est ce que nous faisons et c’est ce que vous faites. À quoi servir la rectification institutionnelle quand on n’a pas le courage de se débarrasser des vieilles habitudes, quand on n’a pas le courage de donner les vrais résultats. L’éducation c’est le socle, c’est la base. » Dit-il

Pour le directeur du fonds de développement social et de l’Indigence (FDSI), cette formation vient à point nommé

《 Après deux ans mon personnel n’avait pas bénéficié d’une session de formation. Les thèmes qui ont été choisis la gestion axée sur les résultats et la refondation de l’Etat, pour nous c’est des thèmes du moment qui sont très importants, puis que il était important de faire comprendre à nos directeurs techniques préfectoraux et régionaux et chefs de service que l’importance pour un cadre c’est pas à dire que je suis venu à l’heure au bureau et j’ai quitté à l’heure mais le plus important c’est qu’avant de quitter qu’est-ce que vous avez laissé comme résultat lorsque vous êtes venu au service qu’est-ce que vous avez fait. Alors l’autre message qu’il fallait renvoyer à ce personnel du fonds de développement social et de l’Indigence, il fallait effectivement les faire comprendre la vision, les valeurs et les concepts défendus par le CNRD et son président le colonel Mamadi Doumbouya Chef suprême des armées et ses valeurs sont des valeurs cardinales si nous voulons en tout cas travailler pour ce pays c’est des valeurs très importantes qui vont nous permettre pour le repositionnement de notre administration mais également pour la rectification institutionnelle donc voilà entre autres des principes que nous avons partagé durant les trois jours de formation avec le personnel du fonds de développement social et de l’Indigence.》 A expliqué Lansana Diawara.

Les participants constitués des directeurs techniques, des directeurs régionaux, préfectoraux et communaux, et des responsables de service de la direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) apprécient l’initiative. Mamoudou Touré, directeur régional du fonds de développement social et de l’Indigence de Kindia s’est réjouit en ces termes.

《Je dirais que cette formation qui avait pour thème la gestion axée sur les résultats en termes de simplification GAR et la refondation de l’État, ça nous a été un outil de service quant à la valorisation de l’administration publique guinéenne. Mes attentes après cette formation sont multiples, c’est de pouvoir transmettre fidèlement et de façon très efficace la copie idéale de cette formation à la suite pour pouvoir changer le comportement qui gangrène la mauvaise administration du pays.》 Dit-il

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations des attestations aux différents récipiendaires.

