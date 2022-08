Kindia : le mode d’utilisation de la plate-forme « Parcours Pro Guinée » expliqué aux étudiants et acteurs

Créé pour rendre plus « fun » l’enseignement technique et la formation professionnelle en république de Guinée, la plate-forme dénommée Parcours Pro Guinée devient de plus en plus familière aux étudiants et acteurs de Guinée. Hier vendredi 26 août 2022, la direction nationale du numérique a expliqué aux étudiants et acteurs de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle le mode d’inscription et réinscription dans cette nouvelle plate-forme.

Cette rencontre d’initiation a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’école nationale de la santé. Les futurs étudiants et acteurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle savent désormais comment s’inscrire ou se réinscrire dans cette plate-forme. Parcours Pro Guinée présente plusieurs offres de formation, la localisation, le niveau d’accès, le nombre d’années d’études et les débouchés pour chaque offre.

Hamidou Diallo, directeur national du numérique dans l’enseignement technique explique comment utiliser cette plate-forme. « C’est une plate-forme qui sert à l’inscription et à la réinscription des apprenants dans l’enseignement technique et de la formation professionnelle que ça soit pour le public et le privé. Tout se passe au niveau de la plate-forme. Il n’y aura pas d’inscription physique cette année, c’est à dire les gens ne viendront pas comme d’habitude déposer des dossiers pour s’inscrire ou se réinscrire dans l’enseignement qu’il soit technique ou professionnel. Et l’inscription et la réinscription, c’est obligatoire pour chaque apprenant. L’étudiant qui arrive pour la première fois, on a un site d’information qui s’appelle Parcours Pro, et depuis ce site d’information, l’apprenant peut accéder à la plate-forme avec l’adresse apprenant. Parcours Pro Guinée. A partir de là , il clique pour s’inscrire comme nous venons de leur montrer, il donne ses renseignements nom et prénom et on crée son compte. Une fois le compte créé, il reçoit par mail la confirmation de son compte créé avec un identifiant et avec cet identifiant, il fait le choix de l’école et les filières dans lesquelles il veut évoluer. Après il a procédé maintenant à la validation et au payement qui est fixé à 20.000 francs guinéens pour l’ensemble des filières et des écoles », explique-t-il.

Cette nouvelle plate-forme permettra désormais aux apprenants de s’inscrire dans plusieurs filières comme la santé, la finance, les transports, les BTP, l’informatique, le marketing et les langues… Présent à la rencontre, Mohamed Cissé, inspecteur régional de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a appelé les apprenants de faire tout pour s’inscrire dans Parcours Pro Guinée.

« Les acteurs concernés par la plate-forme Parcours Pro Guinée que nous célébrons aujourd’hui ici à Kindia pour le lancement officiel avec l’appui de la direction nationale du numérique de notre département, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle sont les écoles privées comme publiques, les fondateurs, les directeurs de ces écoles sont ceux-là qui doivent être imprégnés dans les inscriptions et les réinscriptions. Contrairement à l’année dernière, nous changeons de paradigme. Alors ce que je vais dire aux apprenants, ce n’est pas toujours évident quand tu n’as pas de smartphone ou d’ordinateur mais actuellement il y a une pléthore de cybers dans notre pays. Donc ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou smartphone d’aller dans ces cybers ou d’approcher leur collègue qui en ont pour s’inscrire car c’est maintenant l’unique voie pour passer des cours dans l’enseignement technique et de la formation professionnelle », dit-il.

Dans la salle à l’aide de la mise en exergue, Mamadou Sadjo Diallo, diplômé en laboratoire a été inscrit dans cette nouvelle plate-forme Parcours Pro Guinée pour faire la santé. Il apprécie cette nouvelle approche. « Oui je l’apprécie, on n’est plus obligé de faire des déplacements, venir passer des heures et des heures. C’est plus cool et tout est automatique. Donc je suis très fier de cette plate-forme et je remercie tous les acteurs du gouvernement et surtout l’équipe qui est là pour nous apprendre », ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10