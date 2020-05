Kindia : le nombre de cas positifs à la Covid-19 passe de 4 à 7 (DPS)

Le nombre de personnes testées positives au nouveau coronavirus est passé de 4 à 7 cas positifs dans la préfecture de Kindia, grande agglomération située à 135 km de Conakry. Cette annonce vient d’être donnée par le directeur préfectoral de la santé. Parmi ces 7 cas admis au centre de recherche en épidémiologie microbiologie et des soins médicaux, un a déjà été emporté par cette affreuse maladie.

C’est une nouvelle qui bouleverse les habitants de la ville des agrumes. Seulement en trois jours, la préfecture a enregistré 7 cas de Covid-19. Le directeur préfectoral de la santé Dr Mory Tobga de préciser : « Kindia a eu à enregistrer son premier cas de coronavirus, alors il s’agissait d’un religieux qui est décédé. C’était une préoccupation de tout le monde, du personnel de la santé et même les responsables de la ligue de faire le prélèvement comme il était déjà décédé. C’est ce prélèvement qui a été fait et le résultat qui a été communiqué par le CREMS a relevé qu’il était positif de covid-19. Donc avec la prefecture, nous avions organisé la réunion de crise après ce résultat. Au cours de cette réunion de crise, il était décidé de faire une investigation autour des contacts du cas positif tout simplement parce que le cas positif a eu des contacts. Et avec les investigations, deux cas ont été confirmés mais qui ont été testés négatifs. Et deux autres parmi ces contacts ont été testés et le résultat est avéré positif. Ce qui fait au niveau de la commune quatre cas positifs. Ce qu’il faut noter au niveau du CREMS, ils ont essayé de faire un contrôle de routine de leurs travailleurs dans l’intention de voir ce qui sont positifs ou qui ne le sont pas, parce que actuellement chacun doit connaître le statut à travers avec qui vous vivez. C’est ce qui fut fait au niveau du CREMS et un cas positif est avéré au CREMS. Après les investigations dans la famille de celle qui est positive, il y avait un seul cas positif. Ce qui complète le nombre de cas dans la préfecture de Kindia à 7, dont 6 hospitalisés au CREMS pour leur traitement et un décès ».

La direction préfectorale de la santé a par ailleurs rassuré de mener à bien les recherches pour identifier tous les contacts de ces malades.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

